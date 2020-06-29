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***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

29.06.2020 16:13
GÜNCEL HABERLER



***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Önemli nitelikte işleme ilişkin genel kurul toplantı sonucu ve ayrılma hakkı kullanımına ilişkin bilgilendirme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Şirketimiz mülkiyetindeki Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirciyazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüz ölçümlü Arsa'nın ilişkili tarafımız Yaşar Küçükçalık'a satışı ve satış bedelinin ortağın şirketten olan alacağından mahsubu kararı
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.06.2020
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Tüm bağımsız üyeler olumlu oy kullanmıştır
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.06.2020

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
BRMEN, TRABRMEN91B4 1,34733

Para Birimi TRY

Toplam Ayrılma Hakkı Kullanım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkına Konu Edilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Ödenen Toplam Bedel
BRMEN, TRABRMEN91B4 0 0

Ek Açıklamalar
29.06.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu Toplantımıza katılarak Ayrılma Hakkını kullanmayı talep eden yatırımcımız olmamıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Olağanüstü G.K. Bilgilendirme Dökümanı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853290


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Tam 2.602 2.613 6,30  
Yarım 1.264 1.278 3,10  
Çeyrek 632 640 1,50  
Gümüş.Ons 17,75 17,78 -0,02  
Gümüş Gr. 3,91 3,92 -0,01  
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