***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Önemli nitelikte işleme ilişkin genel kurul toplantı sonucu ve ayrılma hakkı kullanımına ilişkin bilgilendirmeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Şirketimiz mülkiyetindeki Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirciyazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüz ölçümlü Arsa'nın ilişkili tarafımız Yaşar Küçükçalık'a satışı ve satış bedelinin ortağın şirketten olan alacağından mahsubu kararıÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.06.2020Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Tüm bağımsız üyeler olumlu oy kullanmıştırÖnemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.06.2020Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıBRMEN, TRABRMEN91B4 1,34733Para Birimi TRYToplam Ayrılma Hakkı Kullanım BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkına Konu Edilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Ödenen Toplam BedelBRMEN, TRABRMEN91B4 0 0Ek Açıklamalar29.06.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu Toplantımıza katılarak Ayrılma Hakkını kullanmayı talep eden yatırımcımız olmamıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Olağanüstü G.K. Bilgilendirme Dökümanı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853290BIST