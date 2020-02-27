***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Değerleme Raporu
27.02.2020 18:59
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
LAL GAYRİMENKÜL DEĞERLEME VE MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cad. No.22 Melikgazi Kayseri adresindeki gayrimenkullerin değerlemesi
Rapor Tarihi
07.01.2020
Açıklamalar
Şirketimizin 07.01.2019 tarihinde LAL Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.'ye yaptırmış olduğu raporunda, SPK değerleme ilkeleri gereği rapor içeriğinde 1.10 no'lu madde değiştirilmiş, 3.7 ve 3.8 no'lu maddeler eklenmiş haliyle güncel değerleme raporumuz ekte sunulmuştur.
Gayrimenkulün değerinde bir değişiklik olmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822161
BIST
18:05110.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
114.464
En Düşük
110.418
18:056,2337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0333
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,2337
En Düşük
6,1998
18:056,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0369
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8586
En Düşük
6,8179
18:05328,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,82
|Açılış
|: 328,04
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
326,12
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|61.198.431
|% 14,97
|
|KRONT
|22,78
|103.507.541
|% 10,69
|
|EKIZ
|1,24
|413.550
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|618.634
|% 9,68
|
|OLMIP
|4,63
|22.197.005
|% 8,18
|
|KLGYO
|3,21
|51.116.182
|% -17,69
|
|BRSAN
|10,91
|192.925.766
|% -16,72
|
|GYHOL
|19,52
|1.202.726
|% -14,76
|
|ALGYO
|15,23
|164.789.168
|% -14,44
|
|RYSAS
|8,10
|74.399.155
|% -13,83
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ASELS
|27,98
|1.377.991.922
|% -3,52
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% -4,14
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|EKGYO
|1,47
|392.345.187
|% -3,29
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% -6,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9995
|8,0396
|% 0,36
|
|Frank
|6,4132
|6,4519
|% 0,65
|
|Riyal
|1,6551
|1,6634
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|3,23
|
|Altın Gr.
|328
|328
|2,16
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,49
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|50,30
|50,30
|-1,43
|