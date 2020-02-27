***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Değerleme Raporu









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşLAL GAYRİMENKÜL DEĞERLEME VE MÜŞAVİRLİK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiOsman Kavuncu Mah. Mensucat Cad. No.22 Melikgazi Kayseri adresindeki gayrimenkullerin değerlemesiRapor Tarihi07.01.2020AçıklamalarŞirketimizin 07.01.2019 tarihinde LAL Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.'ye yaptırmış olduğu raporunda, SPK değerleme ilkeleri gereği rapor içeriğinde 1.10 no'lu madde değiştirilmiş, 3.7 ve 3.8 no'lu maddeler eklenmiş haliyle güncel değerleme raporumuz ekte sunulmuştur.Gayrimenkulün değerinde bir değişiklik olmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822161BIST