***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Değerleme Raporu









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.09.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAVRUPA GAYRİMENKÜL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiGAYRİMENKÜL DEĞERLEMERapor Tarihi22.09.2020AçıklamalarŞirketimizin 08.09.2020 tarihli Yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği yaptırılan değerleme raporu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880854BIST