***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Değerleme Raporu
12.10.2020 18:12
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
AVRUPA GAYRİMENKÜL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
GAYRİMENKÜL DEĞERLEME
Rapor Tarihi
22.09.2020
Açıklamalar
Şirketimizin 08.09.2020 tarihli Yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği yaptırılan değerleme raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880854
BIST
18:051.178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 12,65
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.182
En Düşük
1.169
18:057,8812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0248
|Açılış
|: 7,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
18:059,3120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0181
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
18:05487,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,31
|Açılış
|: 487,35
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
484,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVT
|7,70
|422.176.041
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,87
|2.618.198
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.777.410
|% 10,00
|
|FLAP
|6,27
|68.229.984
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.418.524
|% 10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.766.755
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|774.828
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.707.669
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|65.208
|% -9,99
|
|COSMO
|11,02
|3.763.550
|% -9,97
|
|PETKM
|4,63
|1.845.684.846
|% 0,43
|
|ODAS
|3,49
|1.224.554.258
|% 9,75
|
|GARAN
|7,14
|1.157.476.343
|% 0,56
|
|ZOREN
|2,88
|1.097.685.353
|% 4,35
|
|SISE
|6,90
|1.089.456.355
|% -0,14
|
|PETKM
|4,63
|1.845.684.846
|% 0,43
|
|ZOREN
|2,88
|1.097.685.353
|% 4,35
|
|ODAS
|3,49
|1.224.554.258
|% 9,75
|
|EKGYO
|1,84
|543.734.689
|% 2,22
|
|TSKB
|1,13
|260.948.722
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8741
|7,8812
|% 0,32
|
|Euro
|9,3043
|9,3120
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,2595
|10,3110
|% 0,39
|
|Frank
|8,6252
|8,6772
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0932
|2,1037
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-5,37
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,04
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,39
|0,02
|
|B. Petrol
|41,73
|41,73
|-1,12
|
Seans Raporu
18:05
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