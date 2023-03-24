***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.03.2023AçıklamalarEsas sözleşmemizin Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı Madde N6 değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklikler 17.03.2023 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.Saygılarımızla,Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 (Kayıtlı Sermaye Sınırları İçerisinde) 08/03/2004 11/03/2004 60056 (Kayıtlı Sermaye)-3-5-7-8-9-10-11-13-14-15-19-20-21-25-26-30-38-39-41-42-43-44-47-50-51-52-53-55-57-66-67 05/04/2006 10/04/2006 653121 09/04/2008 14/04/2008 70414-21-39 11/05/2010 14/05/2010 75644-5-17-21-23-38-42 15/05/2012 18/05/2012 80716 (Kayıtlı Sermaye Sınırları İçerisinde) 11/03/2013 14/03/2013 82786 (Kayıtlı Sermaye)-3-9-10-13-14-16-19-20-21-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-57-58-60-61-62-63-64-66 14/05/2013 17/05/2013 83226 16/04/2018 26/04/2018 95666 (Kayıtlı Sermaye Sınırları İçerisinde 08/04/2022 08/04/2022 105556 (Kayıtlı Sermaye Sınırları İçerisinde ) 17/03/2023 24/03/2023 10797http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127880BIST