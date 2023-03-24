***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Esas Sözleşme
24.03.2023 18:03
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2023
Açıklamalar
Esas sözleşmemizin Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı Madde N6 değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklikler 17.03.2023 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 (Kayıtlı Sermaye Sınırları İçerisinde) 08/03/2004 11/03/2004 6005
6 (Kayıtlı Sermaye)-3-5-7-8-9-10-11-13-14-15-19-20-21-25-26-30-38-39-41-42-43-44-47-50-51-52-53-55-57-66-67 05/04/2006 10/04/2006 6531
21 09/04/2008 14/04/2008 7041
4-21-39 11/05/2010 14/05/2010 7564
4-5-17-21-23-38-42 15/05/2012 18/05/2012 8071
6 (Kayıtlı Sermaye Sınırları İçerisinde) 11/03/2013 14/03/2013 8278
6 (Kayıtlı Sermaye)-3-9-10-13-14-16-19-20-21-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-57-58-60-61-62-63-64-66 14/05/2013 17/05/2013 8322
6 16/04/2018 26/04/2018 9566
6 (Kayıtlı Sermaye Sınırları İçerisinde 08/04/2022 08/04/2022 10555
6 (Kayıtlı Sermaye Sınırları İçerisinde ) 17/03/2023 24/03/2023 10797
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127880
BIST