***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.11.2021 18:14
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976372
BIST
17:591.617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,68
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.631
En Düşük
1.605
17:599,7314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0538
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
17:5911,2828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0604
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
17:59570,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 3,37
|Açılış
|: 570,99
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
572,39
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TSPOR
|6,18
|28.019.261
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,38
|242.334.176
|% 8,81
|
|GSDDE
|4,26
|43.343.791
|% 7,58
|
|PETKM
|7,32
|5.187.959.062
|% 7,33
|
|KRGYO
|6,12
|108.274.944
|% -10,00
|
|KARYE
|13,00
|177.796.758
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|362.243.949
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.582.722
|% -9,90
|
|INVEO
|28,58
|18.175.217
|% -9,56
|
|PETKM
|7,32
|5.187.959.062
|% 7,33
|
|GARAN
|10,62
|3.299.370.722
|% -1,48
|
|THYAO
|18,19
|2.881.371.207
|% 0,78
|
|SISE
|9,31
|1.993.971.232
|% 3,79
|
|SASA
|32,00
|1.434.908.751
|% 4,92
|
|PETKM
|7,32
|5.187.959.062
|% 7,33
|
|YKBNK
|3,09
|1.391.421.489
|% 1,64
|
|ODAS
|1,55
|557.667.055
|% 4,73
|
|GARAN
|10,62
|3.299.370.722
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,11
|624.705.560
|% 0,48
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7237
|9,7314
|% 0,56
|
|Euro
|11,2708
|11,2828
|% 0,54
|
|Sterlin
|13,1364
|13,2023
|% 0,35
|
|Frank
|10,6100
|10,6739
|% 0,54
|
|Riyal
|2,5832
|2,5962
|% 0,40
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-2,91
|
|Altın Gr.
|571
|571
|3,10
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,09
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|0,63
|
Seans Raporu
17:59
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17:59XU030
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17:57PRKAB
Yüzde 9.74 oranında artışla 30.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 135, 273 adet işlem