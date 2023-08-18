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***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

18.08.2023 18:22
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187296


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 5.841,10 715.670.607 % 10,00  
GOKNR 26,18 1.124.377.329 % 10,00  
KLMSN 26,62 128.858.538 % 10,00  
POLTK 5.990,40 66.428.080 % 10,00  
SDTTR 392,00 1.772.723.361 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,0869 27,0952 % 0,06  
Euro 29,4759 29,5197 % 0,09  
Sterlin 34,4369 34,6096 % 0,08  
Frank 30,6108 30,7952 % -0,30  
Riyal 7,2044 7,2405 % 0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.888 1.888 -1,54  
Altın Gr. 1.645 1.645 0,47  
Cumhuriyet 11.329 11.500 17,00  
Tam 11.062 11.146 18,00  
Yarım 5.548 5.599 10,00  
Çeyrek 2.765 2.799 4,00  
Gümüş.Ons 22,70 22,73 0,02  
Gümüş Gr. 19,79 19,81 0,05  
B. Petrol 84,75 84,75 0,63  
Seans Raporu 18:05
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