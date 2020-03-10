***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 29.872.811 -324.474 252.843 -23.371.746 -934.653 41.932.832 6.715 41.939.547Transferler-934.653 934.653 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-8.709.510 -8.079.510 -581 -8.710.091Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.402.830 -24.484 1.378.346 1.378.346Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 31.275.641 -348.958 252.843 -24.306.399 -8.709.510 34.601.668 6.134 34.607.802Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 31.275.641 -348.958 252.843 -24.306.399 -8.709.510 34.601.668 6.134 34.607.802Transferler-8.709.510 8.709.510Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)446.355 -32.950 -10.663.372 -10.249.967 -121 -10.250.088Dönem Karı (Zararı)0 0 -10.663.372 -10.663.372 -121 -10.663.493Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)446.355 -32.950 413.405 413.405Dönem Sonu Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 31.721.996 -381.908 252.843 -33.015.909 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI814.616 643.998Dönem Karı (Zararı)-10.663.493 -8.710.091Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-10.663.493 -8.710.091Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.534.860 7.608.384Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 134.413 77.575Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6 74.037 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 78.804 1.033.667Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler39.121 41.231Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-8.466 992.436Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler48.149 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.932.769 3.654.450Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -7.721Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 11.940.490 3.654.450Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriGerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler443.509 9.047.034Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.128.672 -6.190.030Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.969.555 -6.190.030Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler16 -159.117 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -14.312Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler9 0 -14.312İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler943.249 1.745.705Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler371.816 1.669.066İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 2.513İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 371.816 1.666.553Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler83.783 -828İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)83.783 -828Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -39.858 327.056Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler279.552 13.054İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)324.493 11.477İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-44.941 1.577Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler247.956 -262.643İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)247.956 -262.643Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları814.616 643.998YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.506 22.139Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-9.227 23.539Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 -9.227 23.539Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -1.400Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 -1.400Alınan Faiz7.721 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.368.411 25.756.163Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 6.859.277Kredilerden Nakit Girişleri5 6.859.277Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-37.707.970 -10.972.738Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -37.707.970 -10.972.738İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış24-19 22.280.049 33.524.074Ödenen Faiz-11.940.490 -3.654.450YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.555.301 26.422.300Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-120NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.555.421 26.422.300DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 26.631.890 209.590DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ76.469 26.631.890Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 76.469 26.631.890Ticari Alacaklar1.581.810 2.027.663İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.581.810 2.027.663Diğer Alacaklar7.743 7.744İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.743 7.744Stoklar7 85.629 45.771Peşin Ödenmiş Giderler11 73.897 164.295İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler73.897 164.295Diğer Dönen Varlıklar1.346 188İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 1.346 188ARA TOPLAM1.826.894 28.877.551TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.826.894 28.877.551DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar16 159.117Diğer Alacaklar2.151 2.151İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.151 2.151Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 64.432.585 62.463.030Maddi Duran Varlıklar9 14.810.761 14.384.269Arazi ve Arsalar14.602.185 14.155.830Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri3.355 3.473Binalar166.987 176.295Tesis, Makine ve Cihazlar3.704 4.490Mobilya ve Demirbaşlar34.530 44.181Kullanım Hakkı Varlıkları9 250.100 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 62.701 84.657Diğer Haklar42.370 62.165Bilgisayar Yazılımları20.331 22.492Diğer Duran Varlıklar675.807 712.526İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14 675.807 712.526TOPLAM DURAN VARLIKLAR80.393.222 77.646.633TOPLAM VARLIKLAR82.220.116 106.524.184KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar54.960 10.535.853İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar54.960 10.535.853Banka Kredileri5 54.960 10.535.853Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları126.167 27.330.884İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları126.167 27.330.884Banka Kredileri5 0 27.330.884Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 126.167 0Ticari Borçlar479.027 199.475İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,24 338.708 14.215İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 140.319 185.260Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 106.765 90.617Diğer Borçlar55.804.123 33.524.074İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 55.804.123 33.524.074Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)888.390 15.120İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 888.390 15.120Kısa Vadeli Karşılıklar13 102.420 63.299Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 102.420 63.299Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler73.526 81.992İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 73.526 81.992ARA TOPLAM57.635.378 71.841.314TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER57.635.378 71.841.314UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 103.807 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar103.807 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar103.807 0Uzun Vadeli Karşılıklar123.217 75.068Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 123.217 75.068TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER227.024 75.068TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER57.862.402 71.916.382ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar24.351.701 34.601.668Ödenmiş Sermaye15 16.437.222 16.437.222Sermaye Düzeltme Farkları15 19.975.828 19.975.828Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.001 25.001Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31.340.088 30.926.683Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31.340.088 30.926.683Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-381.908 -348.958Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 31.721.996 31.275.641Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler252.843 252.843Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-33.015.909 -24.306.399Net Dönem Karı veya Zararı-10.663.372 -8.709.510Kontrol Gücü Olmayan Paylar6.013 6.134TOPLAM ÖZKAYNAKLAR24.357.714 34.607.802TOPLAM KAYNAKLAR82.220.116 106.524.184Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 3.275.709 3.417.198Satışların Maliyeti16 -1.526.959 -1.540.498TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.748.750 1.876.700BRÜT KAR (ZARAR)1.748.750 1.876.700Genel Yönetim Giderleri17 -762.003 -880.989Pazarlama Giderleri17 -1.422.924 -1.082.852Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 354.416 117.766Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -181.278 -1.139.057ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-263.039 -1.108.432Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 2.108.038 6.195.115Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -9.227FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.844.999 5.077.456Finansman Gelirleri21 250.951 6.376.931Finansman Giderleri21 -12.759.443 -20.164.478SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-10.663.493 -8.710.091Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-10.663.493 -8.710.091DÖNEM KARI (ZARARI)-10.663.493 -8.710.091Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-121 -581Ana Ortaklık Payları-10.663.372 -8.709.510Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,64870000 -0,52990000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar413.405 1.378.346Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9 446.355 1.402.830Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -32.950 -24.484Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)413.405 1.378.346TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.250.088 -7.331.745Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-121 -581Ana Ortaklık Payları-10.249.967 -7.331.164http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826677BIST