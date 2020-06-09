***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 31.275.941 -348.958 252.843 -24.306.399 -8.709.510 34.601.668 6.134 34.607.802Transferler-8.709.510 8.709.510 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.813 -4.327.428 -4.330.241 -162 -4.330.403Dönem Karı (Zararı)-4.327.428 -4.327.428 -162 -4.327.590Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.813 -2.813 -2.813Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 31.275.641 -351.771 252.843 -33.015.909 -4.327.428 30.271.427 5.972 30.277.399Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 31.721.996 -381.908 252.843 -33.015.909 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714Transferler-10.249.967 10.663.372 413.405 413.405Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.465.978 -23.616 -27.219.613 -32.709.207 -50 -32.709.257Dönem Karı (Zararı)0 -27.219.613 -27.219.613 -50 -27.219.663Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.465.978 -23.616 -5.489.594 -5.489.594Dönem Sonu Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 26.256.018 -405.524 252.843 -43.265.876 -27.219.613 -7.944.101 5.963 -7.938.138Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.518.251 14.543.154Dönem Karı (Zararı)-27.219.613 -4.327.428Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-27.219.613 -4.327.428Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler150.147 3.873.450Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 32.911 16.002Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler117.236 108.601Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 117.236 108.601Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 3.748.847Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 0 3.748.847Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerDuran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.551.050 15.378.165Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler78.990 -270.402İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -1.186.981İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)78.990 916.579Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.973 50.133İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.973 50.133Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-62.477 6.703Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-80.309 395.281İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-101.389 407.763İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)21.080 -12.482Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.630.819 15.196.450İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.744.124 15.260.692İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-113.305 -64.242Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-24.518.416 14.924.187Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)165 -381.033YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI24.510.241 -9.227Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri24.532.197 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri24.532.197Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-21.956 -9.227Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -21.956 -9.227FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.620 -41.138.806Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-18.620 -39.540.968Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-18.620 -39.540.968Ödenen Faiz-1.597.838YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.630 -26.604.879NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.630 -26.604.879DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ76.469 26.631.890DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ49.839 27.011Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 49.839 76.469Ticari Alacaklar1.502.820 1.581.810İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6,21 1.502.820 1.581.810Diğer Alacaklar7.743 7.743İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 7.743 7.743Stoklar7 148.106 85.629Peşin Ödenmiş Giderler68.994 73.897İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 68.994 73.897Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 1.346 1.346Diğer Dönen Varlıklar1.237 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.237 0ARA TOPLAM1.780.085 1.826.894TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.780.085 1.826.894DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar16 159.117 159.117Diğer Alacaklar2.151 2.151İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.151 2.151Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 40.313.793 64.432.585Maddi Duran Varlıklar9 9.339.317 14.810.761Arazi ve Arsalar9.136.207 14.602.185Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri3.325 3.355Binalar164.660 166.987Tesis, Makine ve Cihazlar3.508 3.704Mobilya ve Demirbaşlar31.617 34.530Kullanım Hakkı Varlıkları362.145 250.100Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 57.212 62.701Diğer Haklar37.421 42.370Bilgisayar Yazılımları19.791 20.331Diğer Duran Varlıklar695.446 675.807İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar695.446 675.807TOPLAM DURAN VARLIKLAR50.929.181 80.393.222TOPLAM VARLIKLAR52.709.266 82.220.116KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar36.340 54.960İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 36.340 54.960Banka Kredileri5 36.340 54.960Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları164.904 126.167İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları164.904 126.167Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 164.904 126.167Ticari Borçlar398.718 479.027İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,24 237.319 338.708İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6,25 161.399 140.319Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 129.229 106.765Diğer Borçlar58.548.247 55.804.123İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 58.548.247 55.804.123Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)879.565 888.390İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 879.565 888.390Kısa Vadeli Karşılıklar13 97.956 102.420Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 97.956 102.420Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler72.153 73.526İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 72.153 73.526ARA TOPLAM60.327.112 57.635.378TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER60.327.112 57.635.378UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 197.240 103.807İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar197.240 103.807Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 197.240 103.807Uzun Vadeli Karşılıklar123.052 123.217Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 123.052 123.217TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER320.292 227.024TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER60.647.404 57.862.402ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-7.944.101 24.351.701Ödenmiş Sermaye15 16.437.222 16.437.222Sermaye Düzeltme Farkları15 19.975.828 19.975.828Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.001 25.001Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)25.850.494 31.340.088Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.850.494 31.340.088Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-405.524 -381.908Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 26.256.018 31.721.996Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler252.843 252.843Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-43.265.876 -33.015.909Net Dönem Karı veya Zararı-27.219.613 -10.663.372Kontrol Gücü Olmayan Paylar5.963 6.013TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-7.938.138 24.357.714TOPLAM KAYNAKLAR52.709.266 82.220.116Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 477.050 942.124Satışların Maliyeti17 -228.568 -501.791TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)248.482 440.333BRÜT KAR (ZARAR)248.482 440.333Genel Yönetim Giderleri18 -202.044 -247.182Pazarlama Giderleri18 -305.130 -302.384Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 125.442 204.512Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -156.899 -130.775ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-290.149 -35.496Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -24.498.607FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-24.788.756 -35.496Finansman Gelirleri21 0 243.231Finansman Giderleri21 -2.430.907 -4.535.325SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-27.219.663 -4.327.590SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-27.219.663 -4.327.590DÖNEM KARI (ZARARI)-27.219.663 -4.327.590Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-50 -162Ana Ortaklık Payları-27.219.613 -4.327.428Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 -1,65600000 -0,26330000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.489.594 -2.813Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9 -5.465.978Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -23.616 -2.813Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.489.594 -2.813TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-32.709.257 -4.330.403Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-50 -162Ana Ortaklık Payları-32.709.207 -4.330.241http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850221BIST