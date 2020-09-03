***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 31.275.641 -348.958 252.843 -24.306.399 -8.709.510 34.601.668 6.134 34.607.802Diğer Düzeltmeler-7.774.794 7.774.794Düzeltmelerden Sonraki Tutar16.437.222 19.975.828 25.001 23.500.847 -348.958 252.843 -16.531.605 -8.709.510 34.601.668 6.134 34.607.802Transferler-8.709.510 8.709.510 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.313 -7.644.120 -7.652.433 -162 -7.652.595Dönem Karı (Zararı)-7.644.120 -7.644.120 -162 -7.644.282Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.313 -8.313 -8.313Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 23.500.847 -357.271 252.843 -25.241.115 -7.644.120 26.949.235 5.972 26.955.207Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 31.721.996 -381.908 252.843 -33.015.909 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714Diğer Düzeltmeler-7.740.398 7.740.398Düzeltmelerden Sonraki Tutar16.437.222 19.975.828 25.001 23.981.598 -381.908 252.843 -25.275.511 -10.663.372 24.351.701 6.013 24.357.714Transferler-10.249.967 10.663.372 413.405 413.405Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.465.978 -24.232 -30.009.807 -35.500.017 175 -35.499.842Dönem Karı (Zararı)-5.465.978 0 -30.009.807 -35.475.785 175 -35.475.610Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-24.232 -24.232 -24.232Dönem Sonu Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 18.515.620 -406.140 252.843 -35.525.478 -30.009.807 -10.734.911 6.188 -10.728.723Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.782 18.962.181Dönem Karı (Zararı)-30.009.807 -7.644.282Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-5.891.015 -7.644.282Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-24.118.792Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler29.674.951 7.262.451Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 21.702 28.065Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler68.479 52.661Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 68.479 52.661Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 7.167.387Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 7.167.387Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriGerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 14.338Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler29.584.770 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler29.584.770Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler386.899 19.344.012Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler356.685 1.159.576İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)356.685 1.159.576Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.884 -172.795İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9.884 -172.795Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-20.614 -26.799Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-33.010 731.226İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-85.239 780.264İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)52.229 -49.038Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler73.954 17.652.804İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13.999 17.550.620İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)59.955 102.184Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları52.043 18.962.181Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-42.261 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-55.050 -9.227Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-55.050 -9.227Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -55.050 -9.227FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.486 -44.944.849Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 148.781Kredilerden Nakit Girişleri0 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri148.781Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.486 -37.926.243Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.486 -37.926.243Ödenen Faiz-7.167.387YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-53.754 -25.991.895NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-53.754 -25.991.895DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ76.469 26.631.890DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.715 639.995Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 22.715 76.469Ticari Alacaklar1.222.700 1.581.810İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6,26 1.222.700 1.581.810Diğer Alacaklar7.741 7.743İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar16 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 7.741 7.743Stoklar7 106.243 85.629Peşin Ödenmiş Giderler42.516 73.897İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 42.516 73.897Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 1.346 1.346Diğer Dönen Varlıklar21.497 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar21.497 0ARA TOPLAM1.424.758 1.826.894Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar11 49.450.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR50.874.758 1.826.894DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar17 159.117 159.117Diğer Alacaklar4.578 2.151İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.578 2.151Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 64.432.585Maddi Duran Varlıklar9 197.852 14.810.761Arazi ve Arsalar14.602.185Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri3.296 3.355Binalar162.333 166.987Tesis, Makine ve Cihazlar3.311 3.704Mobilya ve Demirbaşlar28.912 34.530Kullanım Hakkı Varlıkları305.679 250.100Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 51.723 62.701Diğer Haklar51.723 42.370Bilgisayar Yazılımları20.331Ertelenmiş Vergi Varlığı4.944.978 7.740.398Diğer Duran Varlıklar689.277 675.807İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14 689.277 675.807TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.353.204 88.133.620TOPLAM VARLIKLAR57.227.962 89.960.514KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar46.474 54.960İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 46.474 54.960Banka Kredileri5 46.474 54.960Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları140.166 126.167İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları140.166 126.167Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 140.166 126.167Ticari Borçlar446.017 479.027İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,25 253.469 338.708İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6,26 192.548 140.319Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 188.804 106.765Diğer Borçlar60.831.733 55.804.123İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 60.831.733 55.804.123Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)924.824 888.390İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 924.824 888.390Kısa Vadeli Karşılıklar146.024 175.946Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 73.871 102.420Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 72.153 73.526Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM62.724.042 57.635.378TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER62.724.042 57.635.378UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 139.025 103.807İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar139.025 103.807Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 139.025 103.807Uzun Vadeli Karşılıklar148.640 123.217Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 148.640 123.217Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.944.978 7.740.398TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.232.643 7.967.422TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER67.956.685 65.602.800ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-10.734.911 24.351.701Ödenmiş Sermaye16 16.437.222 16.437.222Sermaye Düzeltme Farkları16 19.975.828 19.975.828Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.001 25.001Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18.109.480 23.599.690Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18.109.480 23.599.690Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-406.140 -381.908Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 18.515.620 23.981.598Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler252.843 252.843Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-35.525.478 -25.275.511Net Dönem Karı veya Zararı-30.009.807 -10.663.372Kontrol Gücü Olmayan Paylar6.188 6.013TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-10.728.723 24.357.714TOPLAM KAYNAKLAR57.227.962 89.960.514Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 968.965 1.805.384 491.915 863.260Satışların Maliyeti18 -339.112 -911.071 -110.544 -409.280TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)629.853 894.313 381.371 453.980BRÜT KAR (ZARAR)629.853 894.313 381.371 453.980Genel Yönetim Giderleri19 -931.090 -453.802 -729.046 -206.620Pazarlama Giderleri19 -561.262 -667.196 -256.132 -364.812Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 171.756 266.225 176.471 109.843Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -26.742 -82.645 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-717.485 -43.105 -427.336 -7.609Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 0 138.600 0 138.600Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -379.815 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.097.300 95.495 -427.336 130.991Finansman Gelirleri22 51.907 244.638 51.907Finansman Giderleri22 -4.845.447 -7.984.415 -2.414.540 -3.449.090SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.890.840 -7.644.282 -2.789.969 -3.318.099SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.890.840 -7.644.282 -2.789.969 -3.318.099DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-24.118.792DÖNEM KARI (ZARARI)-30.009.632 -7.644.282 -2.789.969 -3.318.099Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar175 -162 225 0Ana Ortaklık Payları-30.009.807 -7.644.120 -2.790.194 -3.318.099Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 -1,82570000 -0,46500000 -0,16970000 -0,20190000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.490.210 -8.313 -616 -5.500Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9 -5.465.978Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -24.232 -8.313 -616 -5.500Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.490.210 -8.313 -616 -5.500TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-35.499.842 -7.652.595 -2.790.585 -3.323.599Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar175 -162 225 0Ana Ortaklık Payları-35.500.017 -7.652.433 -2.790.810 -3.323.599http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873193BIST