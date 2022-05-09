***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 -411.248 252.843 -35.938.883 -10.867.748 -10.526.985 6.081 -10.520.904Düzeltmelerden Sonraki Tutar16.437.222 19.975.828 25.001 -10.526.985 6.081 -10.520.904Transferler-10.867.748 10.867.748 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 36.040 -177.440 -141.400 -60 -141.460Dönem Karı (Zararı)-177.440 -177.440 -60 -177.500Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)36.040 36.040 36.040Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 -375.208 252.843 -46.806.631 -3.132.389 -10.668.385 6.021 -10.662.364Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 -362.150 252.843 -46.806.631 -3.132.389 -13.610.276 5.827 -13.604.449Düzeltmelerden Sonraki Tutar16.437.222 19.975.828 25.001 -362.150 252.843 -46.806.631 -3.132.389 -13.610.276 5.827 -13.604.449Transferler-3.132.389 3.132.389 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -15.595 -567.414 -583.009 -70 -583.079Dönem Karı (Zararı)-567.414 -567.414 -70 -567.484Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.595 -15.595 -15.595Sermaye Arttırımı5.876.289 5.523.712 11.400.001 11.400.001Dönem Sonu Bakiyeler22.313.511 19.975.828 5.548.713 -377.745 252.843 -49.939.020 -567.414 -2.793.284 5.757 -2.787.527Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.447.469 31.080Dönem Karı (Zararı)-567.414 -177.440Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-567.414 -177.440Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler97.177 62.398Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 4.560 21.237Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler92.617 41.161Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 92.617 41.161Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerFaiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-108.097Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler17.045 -15.412İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)17.045 -15.412Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-59.425 -50.590Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-191.836 -224.503İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-70.868 -313.244İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-120.968 88.741Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.357.213 481.319İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-10.353.719 574.176İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.494 -92.857Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-11.455.141 -32.325Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7.672 63.405YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI25.498 -101.580Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-12.712 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-12.712 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 38.210 -101.580Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları38.210 -86.791Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.789Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan TemettülerAlınan FaizFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.420.061 4.957Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.400.001 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.400.001İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)15.595Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4.465 4.957Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4.465 4.957Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki ArtışÖdenen FaizYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.910 -65.543NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.910 -65.543DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.078 103.373DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.168 37.830Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 10.168 12.078Ticari Alacaklar2.408.021 2.015.919İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.408.021 2.015.919Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9.116 7.743İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 9.116 7.743Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar9 138.706 79.281Peşin Ödenmiş Giderler7.977 17.924İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 7.977 17.924Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 0 1.373Diğer Dönen Varlıklar16.953 22.678İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 16.953 22.678ARA TOPLAM2.590.941 2.156.996TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.590.941 2.156.996DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 0 0Maddi Duran Varlıklar11 14.729 16.402Arazi ve ArsalarYeraltı ve Yerüstü DüzenlemeleriBinalarTesis, Makine ve Cihazlar2.065 2.180Mobilya ve Demirbaşlar12.664 14.222Kullanım Hakkı Varlıkları11 26.350 67.314Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 19.105 21.992Diğer Haklar3.634 5.981Bilgisayar Yazılımları15.471 16.011Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı23 3.140.540 3.149.523Diğer Duran Varlıklar652.629 648.929İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar16 652.629 648.929TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.855.818 3.906.625TOPLAM VARLIKLAR6.446.759 6.063.621KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar94.934 90.469İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 94.934 90.469Banka Kredileri94.934 90.469Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları29.880 111.122İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları29.880 111.122Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 29.880 111.122Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar328.030 519.866İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 229.933 300.801İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 98.097 219.065Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 234.722 248.051Diğer Borçlar3.921.344 14.229.086İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 3.875.367 14.229.086İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar45.977 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)923.702 878.603İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)923.702 878.603Kısa Vadeli Karşılıklar249.929 186.787Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 177.777 114.634Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 72.152 72.153Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM5.782.541 16.263.984TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.782.541 16.263.984UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 0 0Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar311.205 254.563Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 311.205 254.563Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 3.140.540 3.149.523Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.451.745 3.404.086TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.234.286 19.668.070ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-2.793.284 -13.610.276Ödenmiş Sermaye17 22.313.511 16.437.222Sermaye Düzeltme Farkları17 19.975.828 19.975.828Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.548.713 25.001Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-377.745 -362.150Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 0 0Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)17 -377.745 -362.150Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 252.843 252.843Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -49.939.020 -46.806.631Net Dönem Karı veya Zararı-567.414 -3.132.389Kontrol Gücü Olmayan Paylar5.757 5.827TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-2.787.527 -13.604.449TOPLAM KAYNAKLAR6.446.759 6.063.621Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 589.587 1.118.637Satışların Maliyeti18 -34.276 -247.043TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)555.311 871.594BRÜT KAR (ZARAR)555.311 871.594Genel Yönetim Giderleri19 -384.873 -237.468Pazarlama Giderleri19 -450.267 -336.108Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 69.583 135.173Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -72.846 -94.761ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-283.092 338.430Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-283.092 338.430Finansman Gelirleri22 0 76.212Finansman Giderleri22 -284.392 -592.142SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-567.484 -177.500SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-567.484 -177.500DÖNEM KARI (ZARARI)-567.484 -177.500Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-70 -60Ana Ortaklık Payları-567.414 -177.440Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 -0,03450000 -0,01080000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-15.595 36.040Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -15.595 36.040Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-15.595 36.040TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-583.079 -141.460Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-70 -60Ana Ortaklık Payları-583.009 -141.400http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027889BIST