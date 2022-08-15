***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 -411.248 252.843 -35.938.883 -10.867.748 -10.526.985 6.081 -10.520.904Düzeltmelerden Sonraki Tutar16.437.222 19.975.828 25.001 -411.248 252.843 -35.938.883 -10.867.748 -10.526.985 6.081 -10.520.904Transferler-10.867.748 10.867.748 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 36.111 -1.441.758 -1.405.647 -123 -1.405.770Dönem Karı (Zararı)-1.441.758 -1.441.758 -123 -1.441.881Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)36.111 36.111 36.111Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 -375.137 252.843 -46.806.631 -1.441.758 -11.932.632 5.958 -11.926.674Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 -362.150 252.843 -46.806.631 -3.132.389 -13.610.276 5.827 -13.604.449Düzeltmelerden Sonraki Tutar16.437.222 19.975.828 25.001 -362.150 252.843 -46.806.631 -3.132.389 -13.610.276 5.827 -13.604.449Transferler-3.132.389 3.132.389 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -32.821 -1.713.686 -1.746.507 -146 -1.746.653Dönem Karı (Zararı)-1.713.686 -1.713.686 -146 -1.713.832Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-32.821 -32.821 -32.821Sermaye Arttırımı5.876.289 5.523.712 11.400.001 11.400.001Dönem Sonu Bakiyeler22.313.511 19.975.828 5.548.713 -394.971 252.843 -49.939.020 -1.713.686 -3.956.782 5.681 -3.951.101Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.375.480 -50.786Dönem Karı (Zararı)-1.713.832 -1.441.881Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.713.832 -1.441.881Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler192.365 319.979Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 19.976 95.711Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler213.269 79.144Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 213.269 79.144Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 145.124Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerFaiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 145.124Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-40.880İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.854.013 1.058.628Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler561.028 -1.370.502İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)561.028 -1.370.502Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-307.392 58.854İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-307.392 58.854Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-51.850 -43.391Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.153 109.690İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-48.492 24.749İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)63.645 84.941Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.070.952 2.303.977İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-10.101.346 1.596.644İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.030.394 707.333Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-10.375.480 -63.274Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 12.488YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.022.437 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 8.199 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8.199 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıDiğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.030.636Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan TemettülerAlınan FaizFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.395.713 4.032Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.400.001 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.400.001İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.288 4.032Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.288 4.032Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki ArtışÖdenen FaizYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.204 -46.754NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.204 -46.754DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.078 103.373DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.874 56.619Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 9.874 12.078Ticari Alacaklar1.455.606 2.015.919İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.455.606 2.015.919Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9.115 7.743İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 9.115 7.743Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar9 131.131 79.281Peşin Ödenmiş Giderler335.367 17.924İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 335.367 17.924Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 0 1.373Diğer Dönen Varlıklar14.000 22.678İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 14.000 22.678ARA TOPLAM1.955.093 2.156.996TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.955.093 2.156.996DURAN VARLIKLARTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar4.552 2.465İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.552 2.465Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar11 29.790 16.402Arazi ve ArsalarYeraltı ve Yerüstü DüzenlemeleriBinalarTesis, Makine ve Cihazlar1.957 2.180Mobilya ve Demirbaşlar27.833 14.222Kullanım Hakkı Varlıkları11 1.051.121 67.314Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 17.087 21.992Diğer Haklar2.154 5.981Bilgisayar Yazılımları14.933 16.011Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı24 3.325.041 3.149.523Diğer Duran Varlıklar695.806 648.929İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar17 695.806 648.929TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.123.397 3.906.625TOPLAM VARLIKLAR7.078.490 6.063.621KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar86.181 90.469İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 86.181 90.469Banka Kredileri86.181 90.469Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları172.770 111.122İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları172.770 111.122Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 172.770 111.122Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar535.019 519.866İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-26 252.309 300.801İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 282.710 219.065Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 300.363 248.051Diğer Borçlar4.127.740 14.229.086İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-26 4.127.740 14.229.086İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev Araçlarşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)882.013 878.603İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 882.013 878.603Kısa Vadeli Karşılıklar307.060 186.787Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 240.010 114.634Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 67.050 72.153Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM6.411.146 16.263.984TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.411.146 16.263.984UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar918.226 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar918.226 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 918.226 0Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar375.178 254.563Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 375.178 254.563Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 3.325.041 3.149.523Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.618.445 3.404.086TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.029.591 19.668.070ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-3.956.782 -13.610.276Ödenmiş Sermaye18 22.313.511 16.437.222Sermaye Düzeltme Farkları18 19.975.828 19.975.828Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.548.713 25.001Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-394.971 -362.150Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)18 -394.971 -362.150Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 252.843 252.843Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -49.939.020 -46.806.631Net Dönem Karı veya Zararı-1.713.686 -3.132.389Kontrol Gücü Olmayan Paylar5.681 5.827TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-3.951.101 -13.604.449TOPLAM KAYNAKLAR7.078.490 6.063.621Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 828.575 1.855.336 238.988 736.699Satışların Maliyeti19 -143.566 -766.359 -109.290 -519.316TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)685.009 1.088.977 129.698 217.383BRÜT KAR (ZARAR)685.009 1.088.977 129.698 217.383Genel Yönetim Giderleri20 -761.063 -529.097 -376.190 -291.629Pazarlama Giderleri20 -1.205.903 -717.560 -755.636 -381.452Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 102.992 168.299 33.409 83.256Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -107.526 -258.466 -34.680 -163.705ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.286.491 -247.847 -1.003.399 -536.147Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 0 128.130 0 78.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.286.491 -119.717 -1.003.399 -458.147Finansman Gelirleri23 0 76.212 0 0Finansman Giderleri23 -427.341 -1.398.376 -142.949 -806.234SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.713.832 -1.441.881 -1.146.348 -1.264.381SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.713.832 -1.441.881 -1.146.348 -1.264.381DÖNEM KARI (ZARARI)-146 -123 -76 -63Ana Ortaklık Payları-1.713.686 -1.441.758 -1.146.272 -1.264.318Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 -0,07680000 -0,08770000 -0,05140000 -0,07690000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-32.821 36.111 -17.226 71Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -32.821 36.111 -17.226 71Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-32.821 36.111 -17.226 71TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.746.653 -1.405.770 -1.163.574 -1.264.310Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-146 -123 -76 -63Ana Ortaklık Payları-1.746.507 -1.405.647 -1.163.498 -1.264.247http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055555BIST