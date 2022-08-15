***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 18:15
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 -411.248 252.843 -35.938.883 -10.867.748 -10.526.985 6.081 -10.520.904
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.437.222 19.975.828 25.001 -411.248 252.843 -35.938.883 -10.867.748 -10.526.985 6.081 -10.520.904
Transferler
-10.867.748 10.867.748 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 36.111 -1.441.758 -1.405.647 -123 -1.405.770
Dönem Karı (Zararı)
-1.441.758 -1.441.758 -123 -1.441.881
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36.111 36.111 36.111
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 -375.137 252.843 -46.806.631 -1.441.758 -11.932.632 5.958 -11.926.674
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 -362.150 252.843 -46.806.631 -3.132.389 -13.610.276 5.827 -13.604.449
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.437.222 19.975.828 25.001 -362.150 252.843 -46.806.631 -3.132.389 -13.610.276 5.827 -13.604.449
Transferler
-3.132.389 3.132.389 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -32.821 -1.713.686 -1.746.507 -146 -1.746.653
Dönem Karı (Zararı)
-1.713.686 -1.713.686 -146 -1.713.832
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.821 -32.821 -32.821
Sermaye Arttırımı
5.876.289 5.523.712 11.400.001 11.400.001
Dönem Sonu Bakiyeler
22.313.511 19.975.828 5.548.713 -394.971 252.843 -49.939.020 -1.713.686 -3.956.782 5.681 -3.951.101
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.375.480 -50.786
Dönem Karı (Zararı)
-1.713.832 -1.441.881
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.713.832 -1.441.881
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
192.365 319.979
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 19.976 95.711
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
213.269 79.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 213.269 79.144
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 145.124
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 145.124
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-40.880
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.854.013 1.058.628
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
561.028 -1.370.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
561.028 -1.370.502
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-307.392 58.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-307.392 58.854
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-51.850 -43.391
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.153 109.690
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-48.492 24.749
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
63.645 84.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.070.952 2.303.977
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.101.346 1.596.644
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.030.394 707.333
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.375.480 -63.274
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 12.488
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.022.437 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 8.199 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8.199 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.030.636
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
0
Alınan Faiz
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.395.713 4.032
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.400.001 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.400.001
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.288 4.032
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.288 4.032
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0
Ödenen Faiz
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.204 -46.754
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.204 -46.754
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.078 103.373
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.874 56.619
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.874 12.078
Ticari Alacaklar
1.455.606 2.015.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.455.606 2.015.919
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9.115 7.743
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 9.115 7.743
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
9 131.131 79.281
Peşin Ödenmiş Giderler
335.367 17.924
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 335.367 17.924
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 0 1.373
Diğer Dönen Varlıklar
14.000 22.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 14.000 22.678
ARA TOPLAM
1.955.093 2.156.996
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.955.093 2.156.996
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
4.552 2.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.552 2.465
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
11 29.790 16.402
Arazi ve Arsalar
0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0
Binalar
0
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.957 2.180
Mobilya ve Demirbaşlar
27.833 14.222
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.051.121 67.314
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 17.087 21.992
Diğer Haklar
2.154 5.981
Bilgisayar Yazılımları
14.933 16.011
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 3.325.041 3.149.523
Diğer Duran Varlıklar
695.806 648.929
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
17 695.806 648.929
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.123.397 3.906.625
TOPLAM VARLIKLAR
7.078.490 6.063.621
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
86.181 90.469
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 86.181 90.469
Banka Kredileri
86.181 90.469
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
172.770 111.122
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
172.770 111.122
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 172.770 111.122
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
535.019 519.866
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-26 252.309 300.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 282.710 219.065
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 300.363 248.051
Diğer Borçlar
4.127.740 14.229.086
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-26 4.127.740 14.229.086
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
şteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
882.013 878.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 882.013 878.603
Kısa Vadeli Karşılıklar
307.060 186.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 240.010 114.634
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 67.050 72.153
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
6.411.146 16.263.984
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.411.146 16.263.984
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
918.226 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
918.226 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 918.226 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
375.178 254.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 375.178 254.563
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 3.325.041 3.149.523
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.618.445 3.404.086
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.029.591 19.668.070
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-3.956.782 -13.610.276
Ödenmiş Sermaye
18 22.313.511 16.437.222
Sermaye Düzeltme Farkları
18 19.975.828 19.975.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.548.713 25.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-394.971 -362.150
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
18 -394.971 -362.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 252.843 252.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -49.939.020 -46.806.631
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.713.686 -3.132.389
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.681 5.827
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-3.951.101 -13.604.449
TOPLAM KAYNAKLAR
7.078.490 6.063.621
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 828.575 1.855.336 238.988 736.699
Satışların Maliyeti
19 -143.566 -766.359 -109.290 -519.316
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
685.009 1.088.977 129.698 217.383
BRÜT KAR (ZARAR)
685.009 1.088.977 129.698 217.383
Genel Yönetim Giderleri
20 -761.063 -529.097 -376.190 -291.629
Pazarlama Giderleri
20 -1.205.903 -717.560 -755.636 -381.452
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 102.992 168.299 33.409 83.256
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -107.526 -258.466 -34.680 -163.705
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.286.491 -247.847 -1.003.399 -536.147
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 0 128.130 0 78.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.286.491 -119.717 -1.003.399 -458.147
Finansman Gelirleri
23 0 76.212 0 0
Finansman Giderleri
23 -427.341 -1.398.376 -142.949 -806.234
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.713.832 -1.441.881 -1.146.348 -1.264.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.713.832 -1.441.881 -1.146.348 -1.264.381
DÖNEM KARI (ZARARI)
-146 -123 -76 -63
Ana Ortaklık Payları
-1.713.686 -1.441.758 -1.146.272 -1.264.318
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 -0,07680000 -0,08770000 -0,05140000 -0,07690000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-32.821 36.111 -17.226 71
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -32.821 36.111 -17.226 71
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32.821 36.111 -17.226 71
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.746.653 -1.405.770 -1.163.574 -1.264.310
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-146 -123 -76 -63
Ana Ortaklık Payları
-1.746.507 -1.405.647 -1.163.498 -1.264.247
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055555
BIST