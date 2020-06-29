***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? ağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 04.06.2020Genel Kurul Tarihi 29.06.2020Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.06.2020Ülke TürkiyeŞehir KAYSERİİlçe KOCASİNANAdres Alsancak Mah. Kocasinan Bulvarı emli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu, bu hakkın kullanılması halinde 1,00-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli payın 1,34733- TL (Bir Türk Lirası otuzdörtbinyediyüzotuzüç kuruş)bedel karşılığında Şirket tarafından satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin hazırlanan "Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu" çerçevesinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi4 - 4. Şirketimiz mülkiyetinde bulunan Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirciyazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüz ölçümlü "Arsa"nın, SPK lisanslı Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 18.03.2020 tarih ve 2020/16 sayılı değerleme raporunda bulunan 49.450.000 TL (KDV Hariç) değerden aşağı olmamak üzere ihaleye çıkılarak pazarlık usulüyle satışı sürecinde yegane teklif veren ilişkili taraflarımızdan Yaşar KÜÇÜKÇALIK'a (KDV hariç) 49.500.000.- TL (Kırkdokuzmilyonbeşyüzbin Türk Lirası)'na satışı ve satış bedelinin Yaşar KÜÇÜKÇALIK'a olan borcumuzdan mahsup edilmesi ve bu hususlarda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi işleminin, görüşülerek karara bağlanması5 - Ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 250.000,00.- (İkiyüzellibin Türk Lirası)'nı aşması halinde gündemin 4.maddesine ilişkin olarak genel kurul onayı alınmış olsa bile iş bu karara konu taşınmaz satış işleminden vazgeçilmesinin görüşülerek karara bağlanması6 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriÖnemli Nitelikte İşlemGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Olağanüstü G.K. Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Gündem Maddeleri görüşülerek karara bağlanmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarÖnemli Nitelikte İşlem OnaylandıGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853289BIST