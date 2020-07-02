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***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.07.2020 09:44
GÜNCEL HABERLER



***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 04.06.2020
Genel Kurul Tarihi 29.06.2020
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe KOCASİNAN
Adres Alsancak Mah. Kocasinan Bulvarı No:167 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Ticaret Odası 1 nolu Toplantı Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 "Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu, bu hakkın kullanılması halinde 1,00-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli payın 1,34733- TL (Bir Türk Lirası otuzdörtbinyediyüzotuzüç kuruş)bedel karşılığında Şirket tarafından satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin hazırlanan "Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu" çerçevesinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
4 - 4. Şirketimiz mülkiyetinde bulunan Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirciyazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüz ölçümlü "Arsa"nın, SPK lisanslı Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 18.03.2020 tarih ve 2020/16 sayılı değerleme raporunda bulunan 49.450.000 TL (KDV Hariç) değerden aşağı olmamak üzere ihaleye çıkılarak pazarlık usulüyle satışı sürecinde yegane teklif veren ilişkili taraflarımızdan Yaşar KÜÇÜKÇALIK'a (KDV hariç) 49.500.000.- TL (Kırkdokuzmilyonbeşyüzbin Türk Lirası)'na satışı ve satış bedelinin Yaşar KÜÇÜKÇALIK'a olan borcumuzdan mahsup edilmesi ve bu hususlarda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi işleminin, görüşülerek karara bağlanması
5 - Ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 250.000,00.- (İkiyüzellibin Türk Lirası)'nı aşması halinde gündemin 4.maddesine ilişkin olarak genel kurul onayı alınmış olsa bile iş bu karara konu taşınmaz satış işleminden vazgeçilmesinin görüşülerek karara bağlanması
6 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Olağanüstü G.K. Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Gündem Maddeleri görüşülerek karara bağlanmıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 01.07.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 01.07.2020 tarihinde Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853941


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VKFYO 3,90 579.482 % 7,44  
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Frank 7,2215 7,2650 % 0,13  
Riyal 1,8217 1,8308 % 0,07  
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Cumhuriyet 2.523 2.543 -3,40  
Tam 2.597 2.610 -3,50  
Yarım 1.261 1.277 -1,80  
Çeyrek 631 639 -0,90  
Gümüş.Ons 17,91 17,94 -0,08  
Gümüş Gr. 3,94 3,95 -0,02  
B. Petrol 42,34 42,34 0,31  
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