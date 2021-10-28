***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu KararYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 28.10.2021Genel Kurul Tarihi 22.11.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.11.2021Ülke TürkiyeŞehir KAYSERİİlçe KOCASİNANAdres Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:163 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Novotel Kocasinan Toplantı SalonuGündem Maddeleri1 - Açılış ve Topyantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - Genel Kurul Topyantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması,5 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,8 - Şirketimizin TTK 376.madde uygulaması ile ilgili durumu konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve karar alınması,9 - 2020 Yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifinin görüşülerek karara bağlanması,10 - Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıl süre ile seçimi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,14 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,15 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılı yapılacak b