***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.10.2021 17:06
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Karar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 28.10.2021
Genel Kurul Tarihi 22.11.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.11.2021
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe KOCASİNAN
Adres Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:163 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Novotel Kocasinan Toplantı Salonu
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Topyantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Genel Kurul Topyantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması,
5 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
8 - Şirketimizin TTK 376.madde uygulaması ile ilgili durumu konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve karar alınması,
9 - 2020 Yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıl süre ile seçimi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılı yapılacak b