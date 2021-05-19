***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
19.05.2021 14:06
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Mimarsinan Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
19/05/2021
Açıklamalar
Ekte yer alan gelir tablosu 2021 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Mimarsinan Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936869
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
18:058,3856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0308
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4343
En Düşük
8,3528
18:0510,2462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0342
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1550
|
10,3008
En Düşük
10,2120
18:05507,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,82
|Açılış
|: 507,04
|
|Önceki Kapanış
|: 502,23
|
510,43
En Düşük
501,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|21,92
|22.101.784
|% 0,00
|
|MZHLD
|29,30
|289.863
|% 0,00
|
|NUHCM
|54,00
|9.706.288
|% 0,00
|
|YGYO
|1,21
|15.046.946
|% 0,00
|
|PETKM
|6,26
|455.207.600
|% 0,00
|
|RTALB
|21,92
|22.101.784
|% 0,00
|
|MZHLD
|29,30
|289.863
|% 0,00
|
|YGYO
|1,21
|15.046.946
|% 0,00
|
|NUHCM
|54,00
|9.706.288
|% 0,00
|
|PETKM
|6,26
|455.207.600
|% 0,00
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 0,00
|
|KOZAL
|131,00
|1.542.043.782
|% 0,00
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 0,00
|
|THYAO
|13,35
|1.029.555.073
|% 0,00
|
|EREGL
|19,35
|861.106.750
|% 0,00
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|369.352.134
|% 0,00
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|251.896.452
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,33
|806.067.130
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3792
|8,3856
|% 0,37
|
|Euro
|10,2361
|10,2462
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,8403
|11,8997
|% 0,19
|
|Frank
|9,2747
|9,3305
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2291
|2,2403
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|12,52
|
|Altın Gr.
|507
|507
|4,82
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|9,00
|
|Tam
|3.320
|3.408
|36,17
|
|Yarım
|1.605
|1.648
|17,50
|
|Çeyrek
|805
|824
|8,75
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,98
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|-0,05
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|-1,96
|