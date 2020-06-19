***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.06.2020 18:22
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurul Kar Payı Dağıtım Tablosu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 19.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.07.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BRMEN, TRABRMEN91B4 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BRMEN, TRABRMEN91B4 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.06.2020 tarih ve 9 nolu kararı gereğince
Şirketimiz 2019 yılı faaliyetinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunun olağan genel kurul da ortakların bilgisine sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852108
BIST
18:05113.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.117,27
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
112.858
18:056,8477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0083
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8330
18:057,6696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0191
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6528
18:05383,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 3,47
|Açılış
|: 383,33
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
383,59
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|MERIT
|22,48
|112.509
|% 9,98
|
|ULAS
|3,76
|9.489.642
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.383.531
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.179.074.668
|% 9,89
|
|HALKS
|4,37
|403.866
|% 9,80
|
|EGCYO
|1,44
|1.512.986
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.472.746
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.208.252
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|696.896
|% -9,96
|
|NIBAS
|9,58
|22.429.237
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.213.592
|% -3,95
|
|ASELS
|32,72
|2.998.105.218
|% 0,37
|
|GARAN
|8,33
|2.192.533.366
|% 2,46
|
|TCELL
|16,95
|2.123.108.547
|% 4,44
|
|VAKBN
|5,28
|2.107.387.068
|% 9,54
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.213.592
|% -3,95
|
|VAKBN
|5,28
|2.107.387.068
|% 9,54
|
|EKGYO
|1,85
|496.598.106
|% -2,63
|
|GARAN
|8,33
|2.192.533.366
|% 2,46
|
|PETKM
|4,13
|963.706.906
|% 2,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4466
|8,4890
|% -0,53
|
|Frank
|7,1746
|7,2179
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|20,95
|
|Altın Gr.
|383
|383
|3,41
|
|Cumhuriyet
|2.492
|2.506
|20,00
|
|Tam
|2.557
|2.570
|18,50
|
|Yarım
|1.246
|1.257
|10,00
|
|Çeyrek
|625
|629
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,79
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,90
|0,07
|
|B. Petrol
|42,53
|42,53
|1,02
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