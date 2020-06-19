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***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.06.2020 18:22
GÜNCEL HABERLER



***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurul Kar Payı Dağıtım Tablosu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 19.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.07.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BRMEN, TRABRMEN91B4 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BRMEN, TRABRMEN91B4 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.06.2020 tarih ve 9 nolu kararı gereğince
Şirketimiz 2019 yılı faaliyetinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunun olağan genel kurul da ortakların bilgisine sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852108


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Altın Gr. 383 383 3,41  
Cumhuriyet 2.492 2.506 20,00  
Tam 2.557 2.570 18,50  
Yarım 1.246 1.257 10,00  
Çeyrek 625 629 5,00  
Gümüş.Ons 17,76 17,79 0,40  
Gümüş Gr. 3,90 3,90 0,07  
B. Petrol 42,53 42,53 1,02  
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