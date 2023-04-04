Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.04.2023 18:12
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildi


***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tadil Tasarı Metni SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 24.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.03.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.03.2023 tarihinde başvurmuş olduğu Kayıtlı Sermaye Tavanı değişikliği ve Süre uzatımı ile ilgili Ana sözleşme Tadil tasarısı SPK tarafından 30.03.2023 tarihinde onaylanmıştır.
Bilgilerinize Sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131621


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.984
Değişim :  2,99% |  144,65
Açılış :  4.842  
Önceki Kapanış :  4.839  
En Yüksek
4.989 En Düşük
4.831
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 14,74 20.884.400 % 10,00  
NATEN 135,30 37.463.200 % 10,00  
MAGEN 35,64 134.375.310 % 10,00  
ZEDUR 47,16 8.766.438 % 9,98  
CRDFA 3,97 55.525.386 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,2209 19,2249 % 0,22  
Euro 21,0468 21,0742 % 0,68  
Sterlin 23,9426 24,0627 % 0,75  
Frank 21,1363 21,2637 % 0,91  
Riyal 5,1097 5,1353 % 0,15  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.022 2.022 37,15  
Altın Gr. 1.250 1.250 24,95  
Cumhuriyet 8.361 8.487 107,00  
Tam 8.467 8.581 180,00  
Yarım 4.151 4.199 88,00  
Çeyrek 2.075 2.099 44,00  
Gümüş.Ons 24,91 24,95 0,96  
Gümüş Gr. 15,36 15,37 0,56  
B. Petrol 84,39 84,39 -0,54  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru