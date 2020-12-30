***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.03.2020 - 27.03.2020 - 10.04.2020 - 30.04.2020 - 15.05.2020-04.06.2020-29.06.2020-08.09.2020-12.10.2020- 20.11.2020-27.11.2020-15.12.2020-29.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüKayseri ili Melikgazi ilçesi Demirciyazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüz ölçümlüSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi15/12/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VardırToplam Satış Bedeli55.000.000,00 TL+KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)146,1163Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)334,6064Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)96,1092Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)110,7915Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)86,4983İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)3551,2785Satış KoşullarıDiğer (Other)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih29.12.2020Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞirket ilişkili taraf borcunun ödenerek faiz yükünden kurtulunmasıElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı---Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiYokturVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiYokturKarşı TarafYaşar KÜÇÜKÇALIKKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiŞirket ortağı/AlacaklıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı29.06.2020 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı çerçevesinde 1,34733 TL olarak kullandırılmıştır.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi---Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni---Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası12.10.2020Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıAvrupa Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar55.000.000,00 TL+KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiUygundurAçıklamalarŞirketimizin 15.12.2020 tarihli yapmış olduğu Maddi Duran Varlık Satışı konulu KAP açıklamasındaŞirketimiz 04/06/2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve 29.06.2020 tarihli olağanüstü genel kurul kararlarımızı takiben, 30.06.2020 ara dönem konsolide finansal tablolarının sınırlı bağımsız denetimi sonucunda Şirketimiz aktifinde kayıtlı bulunan Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirci yazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüzölçümlü arsasına ilişkin değerleme raporlarının gerçeğe uygun değerlerinin arasında önemli farklar olması sebebiyle alınan uzman kuruluş görüşü çerçevesinde, değerleme raporlarındaki eksikliklerin taşınmazın değerinde önemli bir etki doğurabileceği savıyla konsolide finansal tablolara yansıtılması gereken değer düşüklüğü konusunda herhangi bir kanaate varılamadığından, söz konusu iddia edilen eksiklikler de gözetilmek suretiyle anılan taşınmazın Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir diğer üçüncü bağımsız gayrimenkul değerleme kuruluşuna yaptırılan değerleme çalışması neticesinde bulunan 55.000.000 TL (KDV Hariç) değerden aşağı olmamak üzere son kez ilana çıkılarak pazarlık usulüyle 27 Kasım 2020 Cuma gününe kadar yeniden fiyat teklifi toplanması neticesinde, Yaşar Küçükçalık dışında başka hiçbir bir teklif gelmemiş olup, pay sahiplerine ayrılma hakkı tanınmak suretiyle yapılan 29.06.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da alınan satış kararı çerçevesinde söz konusu taşınmazın son değerleme raporunda bulunan değer üzerinden teklif veren Yaşar Küçükçalık'a 55.000.000 TL (KDV Hariç) satışına ve satış bedelinin ortağın Şirketten olan alacağından mahsup edilmek suretiyle tahsiline ve,iş bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.Bu yetkilendirme çerçevesinde satış işlemleri gerçekleştirilerek tapu devir işlemleri 29.12.2020 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895583BIST