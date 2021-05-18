***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
18.05.2021 15:58
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 18.05.2021 tarih ve BİAŞ-2-2074 "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk." konulu yazısına istinaden
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936760
BIST
17:131.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,81
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
17:138,3518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0401
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3648
En Düşük
8,3073
17:1310,2010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0914
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2132
En Düşük
10,1023
17:13501,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,21
|Açılış
|: 501,16
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler17:13
|NTGAZ
|10,89
|10.861.806
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|553.473
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.506.525
|% 10,00
|
|DOBUR
|15,38
|1.892.928
|% 9,94
|
|FENER
|28,40
|297.845.749
|% 9,82
|
|MERIT
|252,00
|1.054.902
|% -10,00
|
|BJKAS
|8,02
|368.275.179
|% -9,89
|
|MMCAS
|7,20
|557.465
|% -9,89
|
|IHGZT
|1,32
|10.736.607
|% -9,59
|
|YAPRK
|82,80
|42.539.247
|% -8,56
|
|GARAN
|8,07
|1.489.105.091
|% 1,38
|
|KOZAL
|131,20
|1.415.858.049
|% 2,10
|
|SISE
|8,02
|1.295.142.751
|% 2,43
|
|THYAO
|13,36
|829.744.238
|% 0,00
|
|EREGL
|19,35
|715.795.773
|% -0,41
|
|GARAN
|8,07
|1.489.105.091
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,96
|343.563.473
|% 1,55
|
|SISE
|8,02
|1.295.142.751
|% 2,43
|
|YKBNK
|2,16
|223.324.826
|% 1,41
|
|CEMAS
|1,36
|117.367.882
|% 1,49
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3493
|8,3518
|% 0,48
|
|Euro
|10,1959
|10,2010
|% 0,90
|
|Sterlin
|11,8222
|11,8815
|% 0,90
|
|Frank
|9,2722
|9,3280
|% 1,16
|
|Riyal
|2,2208
|2,2320
|% 0,50
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|-0,46
|
|Altın Gr.
|501
|501
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|30,26
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|14,64
|
|Çeyrek
|797
|815
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|28,17
|28,20
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,56
|0,03
|
|B. Petrol
|69,15
|69,15
|-0,31
|