***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
29.08.2022 16:08
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 29.08.2022 tarih ve E-18454353-100.06-10956 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk." konulu yazısına istinaden
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058874
BIST
16:363.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 11,77
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.164
En Düşük
3.111
16:3618,1904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0256
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
16:3618,2154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1181
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2407
En Düşük
18,0156
16:361.016,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,00
|Açılış
|: 1.016,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,51
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler16:34
|DYOBY
|18,64
|64.893.695
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|40.099.235
|% 9,95
|
|VAKBN
|6,65
|1.949.202.271
|% 9,92
|
|DOGUB
|8,65
|12.533.254
|% 9,91
|
|KONTR
|212,60
|345.786.799
|% 9,64
|
|MTRKS
|65,15
|4.554.617
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.456.839
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|49.097.162
|% -9,91
|
|BRKO
|1,85
|525.434
|% -9,76
|
|PETKM
|13,63
|5.144.511.004
|% 4,05
|
|THYAO
|69,95
|4.781.614.357
|% 0,36
|
|YKBNK
|6,93
|3.144.431.261
|% -1,00
|
|HALKB
|7,80
|3.087.673.402
|% 9,40
|
|GARAN
|24,64
|2.732.787.736
|% -1,44
|
|YKBNK
|6,93
|3.144.431.261
|% -1,00
|
|HALKB
|7,80
|3.087.673.402
|% 9,40
|
|PETKM
|13,63
|5.144.511.004
|% 4,05
|
|EKGYO
|3,97
|1.239.677.730
|% 0,25
|
|VAKBN
|6,65
|1.949.202.271
|% 9,92
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1799
|18,1901
|% 0,14
|
|Euro
|18,2025
|18,2108
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,2394
|21,3460
|% -0,10
|
|Frank
|18,7376
|18,8505
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8276
|4,8518
|% 0,15
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-0,45
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,37
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-4,00
|
|Tam
|6.821
|6.875
|-56,00
|
|Yarım
|3.324
|3.361
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.680
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,97
|-0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,43
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:49XU100
Endeks 3, 155 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 49, 810.00 milyon TL de
-
16:49HALKB
Yüzde 9.40 oranında artışla 7.80 lira fiyatla işlem gören hissede 413, 336, 395 adet işlem
-
16:48KMPUR
Yüzde 4.76 oranında artışla 43.58 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 151, 308 adet işlem
-
16:47OSMEN
Yüzde 5.03 oranında artışla 34.26 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 000 adet işlem
-
16:46BJKAS
Yüzde 8.49 oranında artışla 7.54 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 343, 423 adet işlem