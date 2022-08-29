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***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

29.08.2022 16:08
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 29.08.2022 tarih ve E-18454353-100.06-10956 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk." konulu yazısına istinaden
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058874


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DYOBY 18,64 64.893.695 % 9,97  
NTGAZ 20,66 40.099.235 % 9,95  
VAKBN 6,65 1.949.202.271 % 9,92  
DOGUB 8,65 12.533.254 % 9,91  
KONTR 212,60 345.786.799 % 9,64  
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Altın Ons 1.738 1.738 -0,45  
Altın Gr. 1.017 1.017 1,37  
Cumhuriyet 6.778 6.881 -4,00  
Tam 6.821 6.875 -56,00  
Yarım 3.324 3.361 -28,00  
Çeyrek 1.667 1.680 -14,00  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 -0,20  
Gümüş Gr. 10,96 10,97 -0,09  
B. Petrol 100 100 1,43  
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