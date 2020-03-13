***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2020 18:09
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
---
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.03.2020 tarih ve 2 nolu kararı gereğince
Yönetim Kurulumuz toplanarak, aktifinde kayıtlı bulunan Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirciyazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüz ölçümlü arsasının satılması amacıyla SPK lisanslı bir değerleme şirketine değerleme yaptırılmasına ve bu rapor doğrultusunda satışın Yönetim Kurulu'nca değerlendirmesine, oy birliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828914
BIST
18:0095.750
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 2.110,59
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
18:006,3226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3226
En Düşük
6,2512
18:007,0263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0466
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
18:00316,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -3,37
|Açılış
|: 316,99
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|VESTL
|9,90
|39.137.026
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|61.886.415
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.159.493
|% 10,00
|
|YGYO
|0,44
|15.681.241
|% 10,00
|
|ISBTR
|31.322,30
|1.986.915
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,18
|9.650.670
|% -13,38
|
|ECZYT
|9,81
|70.229.532
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|276.752
|% -10,00
|
|ECILC
|4,06
|293.319.802
|% -9,98
|
|KSTUR
|22,02
|33.847
|% -9,98
|
|ASELS
|25,42
|1.312.431.452
|% 4,35
|
|THYAO
|9,09
|1.181.856.006
|% 7,19
|
|GARAN
|8,96
|681.825.883
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,06
|415.028.282
|% 3,00
|
|EREGL
|8,11
|396.994.915
|% -0,49
|
|ODAS
|1,37
|340.449.885
|% 3,79
|
|IHLGM
|0,96
|184.893.466
|% 6,67
|
|KRDMD
|2,06
|415.028.282
|% 3,00
|
|YKBNK
|2,21
|356.239.982
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,20
|174.815.279
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8601
|7,8995
|% -0,64
|
|Frank
|6,5992
|6,6389
|% -0,96
|
|Riyal
|1,6738
|1,6822
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.562
|-15,43
|
|Altın Gr.
|317
|317
|-3,37
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.105
|2.159
|-8,76
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,24
|
|Çeyrek
|510
|522
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|15,17
|15,19
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,08
|-0,13
|
|B. Petrol
|33,87
|33,87
|0,65
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59THYAO
Yüzde 7.08 oranında artışla 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 099, 401 adet işlem
-
17:58KATMR
Yüzde 8.17 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 211, 757 adet işlem
-
17:57SODA
Yüzde 6.16 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 770, 254 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2270, 97 artarak (% 2.55 ) 91, 285
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KORDS, YONGA, EGCYH, EKIZ, MEMSA, EGCYO, KSTUR, UFUK, SERVE, UMPAS