***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.04.2020 18:01
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2020-27.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.04.2020 tarihli yönetim kurulu kararı gereği
Şirketimiz porföyünde bulunan 1553 ada, 165 pafta, 2600 paselde kayıtlı, 69.026 metrekare yüzölçümlü arsanın, satışı amacıyla, SPK lisanslı Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 18.03.2020 tarih ve 2020/16 sayılı değerleme raporunda bulunan 49.450.000 TL (KDV Hariç) değerden aşağı olmamak üzere ihaleye çıkılarak pazarlık usulüyle satışına mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837240
BIST
18:0596.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 636,53
|Açılış
|: 96.201
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|Önceki Kapanış
|: 95.834
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97.483
En Düşük
95.352
18:056,7025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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En Düşük
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18:057,3243
En Yüksek
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|: 0,45%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,2735
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|: 0,68%
|| 2,47
|Açılış
|: 363,38
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|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
364,75
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|IEYHO
|0,55
|18.044.803
|% 10,00
|
|FRIGO
|10,67
|682.550
|% 10,00
|
|ISKUR
|374.000,00
|374.000
|% 10,00
|
|BMELK
|1,76
|707.808
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.218,20
|463.462
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,48
|1.998.616
|% -7,81
|
|SERVE
|2,19
|2.920.892
|% -6,81
|
|AYCES
|16,30
|590.889
|% -6,80
|
|QNBFL
|110,00
|40.544.291
|% -6,22
|
|TIRE
|6,92
|17.063.521
|% -5,59
|
|GARAN
|8,63
|1.839.858.568
|% 1,65
|
|PGSUS
|50,95
|941.591.068
|% 9,15
|
|THYAO
|9,80
|747.585.969
|% 0,62
|
|GSRAY
|2,54
|650.449.523
|% -3,42
|
|ASELS
|25,10
|547.099.839
|% -0,32
|
|GSRAY
|2,54
|650.449.523
|% -3,42
|
|YKBNK
|2,06
|503.397.713
|% 1,48
|
|GARAN
|8,63
|1.839.858.568
|% 1,65
|
|PETKM
|3,43
|487.480.095
|% -0,29
|
|CEMAS
|0,94
|123.218.686
|% 5,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3219
|8,3636
|% 0,48
|
|Frank
|6,9013
|6,9428
|% 0,50
|
|Riyal
|1,7749
|1,7838
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.689
|3,06
|
|Altın Gr.
|363
|363
|2,51
|
|Cumhuriyet
|2.322
|2.381
|0,90
|
|Tam
|2.386
|2.450
|4,60
|
|Yarım
|1.161
|1.192
|0,40
|
|Çeyrek
|582
|596
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,02
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|