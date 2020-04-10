***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.03.2020-27.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.04.2020 tarihli yönetim kurulu kararı gereğiŞirketimiz porföyünde bulunan 1553 ada, 165 pafta, 2600 paselde kayıtlı, 69.026 metrekare yüzölçümlü arsanın, satışı amacıyla, SPK lisanslı Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 18.03.2020 tarih ve 2020/16 sayılı değerleme raporunda bulunan 49.450.000 TL (KDV Hariç) değerden aşağı olmamak üzere ihaleye çıkılarak pazarlık usulüyle satışına mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837240BIST