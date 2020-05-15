***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.04.2020 tarihinde KAP 'ta açıkladığımız üzere fabrika arsasının satışı ile ilgili teklif toplama sürecine başlanmıştı. Teklif toplama süreci dün itibariyle sona ermiştir. Arsa satışı için Yaşar Küçükçalık tarafından 49.500.000 TL teklif verimiş olup bunun dışında bir teklif gelmemiştir. Yönetim Kurulu verilen teklif ile ilgili değerlendirmesini yaptıktan sonra nihai sonuçlar KAP aracılığıyla ayrıca duyurulacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845488BIST