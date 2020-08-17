***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 17.08.2020 tarih ve 14 nolu Yönetim Kurulu Kararı'na istinadenBirlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. Genel Kurulu'nun 10.08.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl için Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler, görev ve taksiminin aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Yönetim Kurulu Başkanlığı'na : Mehmet SOYARICIYönetim Kurulu Başkan Vekilliğine : Tahir Gökhan YÜCEYönetim Kurulu Üyeliklerine : Mustafa BİRESSELİOĞLU (Bağımsız Üye): Ali Rıza HASOĞLU: Mesut BALTA (Bağımsız Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869450BIST