***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2020 18:07
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.08.2020 tarih ve 14 nolu Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden
Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. Genel Kurulu'nun 10.08.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl için Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler, görev ve taksiminin aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na : Mehmet SOYARICI
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine : Tahir Gökhan YÜCE
Yönetim Kurulu Üyeliklerine : Mustafa BİRESSELİOĞLU (Bağımsız Üye)
: Ali Rıza HASOĞLU
: Mesut BALTA (Bağımsız Üye)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869450
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|RTALB
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|774.768.917
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|KRDMD
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|EKGYO
|1,93
|743.369.542
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|KRDMD
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|YKBNK
|2,10
|356.360.133
|% 1,45
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|PETKM
|3,84
|613.815.975
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|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
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|Alış
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|Dolar
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|7,3947
|% 0,51
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|Euro
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|8,7809
|% 0,77
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|Sterlin
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|9,7016
|% 0,58
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|Frank
|8,1226
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|% 0,76
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|Riyal
|1,9642
|1,9741
|% 0,43
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|Alış
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|1.981
|36,29
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|Altın Gr.
|470
|471
|10,42
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|Cumhuriyet
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|3.179
|6,00
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|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
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|Yarım
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|1.548
|32,16
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|757
|774
|16,09
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|Gümüş.Ons
|27,41
|27,44
|0,98
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|Gümüş Gr.
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|6,53
|0,26
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