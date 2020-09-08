Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.09.2020 18:13
GÜNCEL HABERLER



***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
---
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.09.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında   
Şirketimiz 30.06.2020 ara dönem konsolide finansal tablolarının sınırlı bağımsız denetimi sonucunda Şirketimiz aktifinde kayıtlı bulunan Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirciyazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüzölçümlü arsasına ilişkin değerleme raporlarının gerçeğe uygun değerlerinin arasında önemli farklar olması sebebiyle alınan görüş çerçevesinde, değerleme raporlarında eksiklikler olduğu savıyla konsolide finansal tablolara yansıtılması gereken değer düşüklüğü konusunda herhangi bir kanaate varılamadığından,  söz konusu iddia edilen eksiklikler de gözetilmek suretiyle anılan taşınmazın Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir diğer bağımsız gayrimenkul değerleme kuruluşuna daha değerleme çalışması yaptırılmasına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874024


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.090
Değişim :  -0,66% |  -7,21
Açılış :  1.102  
Önceki Kapanış :  1.097  
En Yüksek
1.103 En Düşük
1.085
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARTI 3,41 1.831.173 % 10,00  
SERVE 11,11 1.666.442 % 10,00  
UTPYA 8,47 14.556.935 % 10,00  
RALYH 5,94 18.502.292 % 10,00  
DITAS 36,30 5.767.616 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4841 7,4876 % 0,45  
Euro 8,8324 8,8388 % 0,32  
Sterlin 9,7389 9,7877 % -0,44  
Frank 1,9898 1,9998 % 0,47  
Riyal 465,9990 466,1050 % 0,82  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.935 6,43  
Altın Gr. 466 466 3,39  
Cumhuriyet 3.070 3.117 -1,00  
Tam 3.060 3.137 1,37  
Yarım 1.479 1.518 0,66  
Çeyrek 742 759 0,33  
Gümüş.Ons 26,69 26,73 -0,14  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 0,01  
B. Petrol 40,11 40,11 -1,91  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru