***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.11.2020 17:59
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'ndan istifasını sunan Sn. Mesut BALTA' nın istifasının kabulüne, İstifa eden üyeden boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesince önerilen Sn. İhsan Murat Özvardar' ın TTK' nun 363 üncü maddesi gereğince seçilmesi ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına, İstifa eden yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu komite başkan/üyeliklerinin, yeni atanan üye tarafından yerine getirilmesine, İş bu karar kapsamında terkin ve tescil dahil her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine, toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887802
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