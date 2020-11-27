***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.11.2020 18:08
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.11.2020 tarihli KAP'ta açıkladığımız üzere fabrika arsasının satışı ile ilgili teklif toplama sürecine başlanmıştı. Teklif toplama süreci bugün saat 16:00 itibariyle sona ermiştir. Arsa satışı için Yaşara Küçükçalık tarafından 55.000.000 TL teklif verilmiş olup bunun dışında bir teklif gelmemiştir. Yönetim Kurulu verilen teklif ile ilgili değerlendirmesini yaptıktan sonra nihai sonuçlar KAP aracılığıyla ayrıca duruyulacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890357
BIST
18:051.329
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -13,76
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.325
18:057,8133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0584
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
18:059,3532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0348
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
18:05448,72
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -9,33
|Açılış
|: 448,73
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
447,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUYO
|4,95
|3.680.764
|% 10,00
|
|AKCNS
|15,18
|58.674.487
|% 10,00
|
|SEYKM
|18,70
|14.604.345
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|34.267.095
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|11.150.227
|% 9,97
|
|CASA
|87,70
|250.997
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|3.974.256
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|708.233
|% -9,83
|
|DOBUR
|22,10
|251.840
|% -9,80
|
|TSKB
|2,41
|712.192.111
|% -9,74
|
|GARAN
|9,18
|3.376.991.660
|% -1,71
|
|EKGYO
|2,17
|3.342.395.481
|% 4,33
|
|KRDMD
|5,16
|1.818.632.816
|% -0,39
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 2,42
|
|TUPRS
|94,15
|1.353.198.716
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,17
|3.342.395.481
|% 4,33
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 2,42
|
|IHLGM
|1,30
|482.898.590
|% 2,36
|
|YKBNK
|2,99
|1.124.066.911
|% -2,61
|
|GARAN
|9,18
|3.376.991.660
|% -1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8111
|7,8133
|% -0,74
|
|Euro
|9,3414
|9,3532
|% -0,37
|
|Sterlin
|10,3660
|10,4180
|% -1,08
|
|Frank
|8,6043
|8,6561
|% -0,48
|
|Riyal
|2,0778
|2,0882
|% -0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-24,07
|
|Altın Gr.
|448
|449
|-9,48
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-74,00
|
|Tam
|2.971
|3.050
|-70,08
|
|Yarım
|1.436
|1.475
|-33,90
|
|Çeyrek
|720
|738
|-16,95
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,64
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|5,68
|5,69
|-0,21
|
|B. Petrol
|48,05
|48,05
|0,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ODAS
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 991, 247 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 55 kaybederek (% -1.04 ) 1, 478
-
17:58XU100
Endeks 1, 328 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 04 altında . İşlem hacmi 29, 056.00 milyon TL de
-
17:56MRGYO
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 758, 785 adet işlem
-
17:54ALCAR
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 231.00 lira fiyatla işlem gören hissede 331, 581 adet işlem