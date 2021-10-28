***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.10.2021 tarih ve 8 nolu kararı gereğinceYapılan görüşmeler neticesindeSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Tebliği ‘Kurumsal Yönetim Tebliğ' ve Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 18.10.2021 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına ilişkin Değerlendirme Raporu" nun görüşülmesi neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanları ile özgeçmişleri yer alan Mustafa BİRESSELİOĞLU ve İhsan Murat ÖZVARDAR‘ ın şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,2020 yılı olağan genel kurulunda toplantısında görüşülmesine ve bağımsız yönetim kurulu adayları olarak teklif edilmelerine, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973231BIST