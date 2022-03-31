***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









ticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanları ile özgeçmişleri yer alan Mustafa BİRESSELİOĞLU ve İhsan Murat ÖZVARDAR‘ ın şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 2021 yılı olağan genel kurulunda toplantısında görüşülmesine ve bağımsız yönetim kurulu adayları olarak teklif edilmelerine, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014695BIST