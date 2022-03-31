***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2022 18:20
ticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanları ile özgeçmişleri yer alan Mustafa BİRESSELİOĞLU ve İhsan Murat ÖZVARDAR‘ ın şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 2021 yılı olağan genel kurulunda toplantısında görüşülmesine ve bağımsız yönetim kurulu adayları olarak teklif edilmelerine, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014695
BIST
18:052.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,15
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.221
18:0514,6790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0259
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6915
En Düşük
14,5922
18:0516,3013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0528
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
18:05917,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,36
|Açılış
|: 917,36
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
918,51
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURGG
|216,70
|55.716.088
|% 10,00
|
|ASUZU
|74,80
|146.750.890
|% 10,00
|
|AYCES
|72,05
|6.276.427
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.704.404
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|47.442.112
|% 9,98
|
|GZNMI
|40,32
|242.496.306
|% -10,00
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,15
|164.769.202
|% -8,30
|
|ISBTR
|51.989,00
|321.817
|% -5,98
|
|SERVE
|18,83
|380.461
|% -5,38
|
|THYAO
|32,26
|4.696.844.433
|% 0,25
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|SISE
|15,21
|1.407.215.416
|% 0,53
|
|TUPRS
|214,40
|1.352.643.915
|% 3,88
|
|ODAS
|1,69
|478.478.041
|% 0,60
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|YKBNK
|4,08
|911.197.161
|% -0,97
|
|KARSN
|5,50
|1.150.925.811
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6699
|14,6887
|% 0,24
|
|Euro
|16,2764
|16,2930
|% -0,37
|
|Sterlin
|19,2298
|19,3263
|% 0,15
|
|Frank
|15,8551
|15,9506
|% 0,26
|
|Riyal
|3,9014
|3,9210
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|11,56
|
|Altın Gr.
|916
|917
|5,63
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,02
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,47
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EUHOL
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 730, 189 adet işlem
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17:58MZHLD
Yüzde 6.85 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 225 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 56 artarak (% 0.08 ) 2, 008
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, ULUSE, YKSLN, PENTA, TURGG, KUYAS, MAALT
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17:57
LIDFA, TTKOM, KUYAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında