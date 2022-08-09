***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.08.2022 18:07
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.08.2022 tarih ve 16 nolu Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden
Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. Genel Kurulu'nun 22.07.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl için Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler, görev ve taksiminin aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na : Yaşar KÜÇÜKÇALIK
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine : Nuh Mehmet KÜÇÜKÇALIK
Yönetim Kurulu Üyeliklerine : Mustafa BİRESSELİOĞLU (Bağımsız Üye)
: Ali Rıza HASOĞLU
: İhsan Murat ÖZVARDAR (Bağımsız Üye)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053517
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