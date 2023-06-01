***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.06.2023 tarih ve 9 nolu Yönetim Kurulu Kararı'na istinadenBirlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. Genel Kurulu'nun 26.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl için Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler, görev ve taksiminin aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Yönetim Kurulu Başkanlığı'na : Yaşar KÜÇÜKÇALIKYönetim Kurulu Başkan Vekilliğine : Ahmet Ali KÜÇÜKÇALIKYönetim Kurulu Üyeliklerine : Mustafa BİRESSELİOĞLU (Bağımsız Üye): Ali Rıza HASOĞLU: İhsan Murat ÖZVARDAR (Bağımsız Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155406BIST