***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2023 18:10
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.06.2023 tarih ve 9 nolu Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden
Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. Genel Kurulu'nun 26.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl için Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler, görev ve taksiminin aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na : Yaşar KÜÇÜKÇALIK
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine : Ahmet Ali KÜÇÜKÇALIK
Yönetim Kurulu Üyeliklerine : Mustafa BİRESSELİOĞLU (Bağımsız Üye)
: Ali Rıza HASOĞLU
: İhsan Murat ÖZVARDAR (Bağımsız Üye)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155406
BIST
17:594.960
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|Değişim
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En Düşük
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|BRSAN
|199,10
|477.847.006
|% 10,00
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|YAPRK
|46,00
|13.477.562
|% 10,00
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|AVHOL
|37,26
|206.272.860
|% 9,98
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|OTTO
|130,00
|2.068.170
|% 9,98
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|POLHO
|9,49
|78.692.693
|% 9,97
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|MARKA
|12,51
|6.429.690
|% -10,00
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|ISSEN
|22,64
|154.316.554
|% -9,94
|
|BURCE
|124,30
|273.258.083
|% -7,24
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|HURGZ
|3,83
|40.330.113
|% -4,96
|
|LIDER
|68,55
|50.998.003
|% -4,66
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|THYAO
|147,00
|6.107.264.770
|% 2,23
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|ASTOR
|55,20
|3.318.930.015
|% 5,14
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|GARAN
|27,14
|3.119.535.291
|% 1,34
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|AKBNK
|16,34
|2.455.904.574
|% 3,42
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|KOZAL
|23,18
|2.382.926.684
|% 0,70
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|YKBNK
|10,53
|2.374.392.799
|% 3,24
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|EKGYO
|7,24
|1.414.773.666
|% 1,83
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|ISCTR
|11,40
|2.164.383.316
|% 2,24
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|AKBNK
|16,34
|2.455.904.574
|% 3,42
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|ALBRK
|2,58
|347.667.829
|% 3,20
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|20,8037
|20,8088
|% 0,10
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|Euro
|22,4367
|22,6707
|% 1,85
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|Sterlin
|26,0046
|26,1350
|% 0,81
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|Frank
|22,8426
|22,9802
|% 0,42
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|Riyal
|5,5314
|5,5592
|% 0,07
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|17:59
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.981
|1.981
|17,96
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|Altın Gr.
|1.325
|1.325
|12,89
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-2,00
|
|Tam
|9.045
|9.280
|-1,17
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|Yarım
|4.453
|4.570
|-5,00
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|Çeyrek
|2.234
|2.292
|-3,00
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|Gümüş.Ons
|23,87
|23,89
|0,36
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|Gümüş Gr.
|15,97
|15,99
|0,26
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|B. Petrol
|75,08
|75,08
|2,48
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