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***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.06.2022 18:29
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin


***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.06.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 22.313.510,66
Ulaşılacak Sermaye (TL) 44.627.021,32

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BRMEN, TRABRMEN91B4 22.313.510,66 22.313.510,660 100,00000 1,00 BRMEN, TRABRMEN91B4 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 22.313.510,66 22.313.510,660 100,00000

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.06.2022 tarih ve 11 nolu kararı neticesinde
1- Şirketimizin 15.04.2022 tarih ve 9 nolu sermaye artırım kararının SPK başvuru süresinin geçmesinden dolayı reddine,
2- Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 44.627.021,32 TL'nı yükseltilmesine,
3- Çıkarılacak payların tamamının hamiline paylar olarak ihraç edilmesine,
4- Artırılan 22.313.510,66 TL sermayenin tamamının ihraç edilecek payların mevcut ortaklara nominal değer üzerinden rüçhan hakkı kullandırılarak nakit karşılığı satışından (% 100 Bedelli) karşılanmasına,
5- Bedelli pay alma haklarının ortaklarımıza 0,01 TL nominal bedelli her bir pay için 0,01 TL nominal bedelden, sirkülerde ilan edilecek tarihler arasında olmak üzere 15 gün süre ile kullandırılmasına, süresi içinde kullanılmayan rüçhan hakları dolayısıyla satılamayan paylar olduğu takdirde bu payların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda oluşacak fiyattan tasaruf sahiplerine satılmak üzere 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.'nde halka arz edilmesine,
6- Çıkarılmış sermayenin 44.627.021,32 TL'na artırılması nedeniyle ihraç edilecek payların Kurul kaydına alınması hususlarında gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve sermaye artırım işlemleri nedeniyle ilgili yasalar, tebliğler ve genel mektuplarda öngörülen her türlü işlemlerin yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve diğer kuruluşlarca istenecek bilgi ve belgelerin verilmesi, gerekli harcamaların yapılması ve benzeri konularda her türlü işlemlerin yapılması hususunda Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,
7- Sermaye artırımı nedeniyle Şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035484


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