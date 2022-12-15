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***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.12.2022 18:18
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin


***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvuru Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.06.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 22.313.510,66
Ulaşılacak Sermaye (TL) 44.627.021,32

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BRMEN, TRABRMEN91B4 22.313.510,66 22.313.510,660 100,00000 1,00 BRMEN, TRABRMEN91B4 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 22.313.510,66 22.313.510,660 100,00000

Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 29.06.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 14.12.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 07.06.2022 tarihli açıklamamızda duyurmuş olduğumuz Yönetim Kurulu'nun bedelli sermaye arttırımı kararına istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 22.313.510,66 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle, %100 oranında 22.313.510,66 TL artırılarak 44.627.021,32 TL'ye çıkartılması kapsamında, İzahnamenin onaylanması talebi ile 29.06.2022 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.12.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-30190 sayılı yazısı ile Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamesi onaylanmıştır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İZAHNAME - ONAY.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087619


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