***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.03.2021-24.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 20.03.2021 tari ve 2 nolu karar neticesindeYönetim kurulumuzun almış olduğu tahsisli sermaye artırımı kararı gereği, artırımın gerekçesi ve kullanılacağı yerler dair açıklamalarımız aşağıdadırTahsisli Sermaye Artırımı işlemi ile şirketimizin ilişkili taraflara olan borcu kapatılarak, şirketin finansal yapısının iyileştirilmesi sağlanacaktır. Tahsisli Sermaye Artırımı şirketin hali hazırda ilişkili tarafa olan borcunun takası suretiyle yapılacak olup, ilave bir nakit girişi olmayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923962BIST