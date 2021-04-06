***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
06.04.2021 18:11
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2021-24.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 20.03.2021 tari ve 2 nolu karar neticesinde
Yönetim kurulumuzun almış olduğu tahsisli sermaye artırımı kararı gereği, artırımın gerekçesi ve kullanılacağı yerler dair açıklamalarımız aşağıdadır
Tahsisli Sermaye Artırımı işlemi ile şirketimizin ilişkili taraflara olan borcu kapatılarak, şirketin finansal yapısının iyileştirilmesi sağlanacaktır. Tahsisli Sermaye Artırımı şirketin hali hazırda ilişkili tarafa olan borcunun takası suretiyle yapılacak olup, ilave bir nakit girişi olmayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923962
BIST
18:051.421
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -21,47
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
18:058,1514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0493
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
18:059,6780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0868
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6780
En Düşük
9,5657
18:05457,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 7,35
|Açılış
|: 457,36
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,86
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SARKY
|15,29
|130.541.308
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|502.607
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.667.006
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|76.680.298
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|217.540
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,38
|5.145.518
|% -10,00
|
|IEYHO
|1,17
|44.805.588
|% -10,00
|
|ORMA
|26,10
|1.426.746
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|76.469.734
|% -9,97
|
|KRTEK
|19,68
|158.838.538
|% -9,97
|
|GARAN
|6,79
|1.201.192.884
|% -1,59
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.517.167
|% 9,90
|
|FENER
|38,22
|1.149.778.571
|% 1,22
|
|GUBRF
|76,00
|1.136.535.715
|% -2,50
|
|EKGYO
|1,92
|990.430.239
|% -4,95
|
|EKGYO
|1,92
|990.430.239
|% -4,95
|
|GARAN
|6,79
|1.201.192.884
|% -1,59
|
|TSKB
|1,38
|233.367.773
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,18
|316.221.912
|% -2,68
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.517.167
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1471
|8,1514
|% 0,61
|
|Euro
|9,6587
|9,6780
|% 0,90
|
|Sterlin
|11,2602
|11,3167
|% 0,30
|
|Frank
|8,7069
|8,7594
|% 1,08
|
|Riyal
|2,1671
|2,1779
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|16,34
|
|Altın Gr.
|457
|457
|6,71
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,13
|
|B. Petrol
|63,52
|63,52
|1,37
|
Seans Raporu
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