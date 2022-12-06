***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
06.12.2022 18:11
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2022 - 10.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket yönetim kurulu 06.12.2022 tarih ve 21 nolu kararı gereği
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (‘'Kurul'') VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (‘'Pay Tebliği'') 33 üncü maddesi kapsamında hazırlanan ve 10.10.2022 tarih ve 19 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilmiş olan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun (‘'Rapor'') ekteki şekilde revize edilerek kabulüne,
2. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
3. Pay Tebliğ'nin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliğ'nin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084933
BIST
18:055.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,37
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
18:0518,6389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
18:0519,5191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0297
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,4885
18:051.060,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.060,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|122,10
|33.341.847
|% 10,00
|
|HKTM
|83,60
|74.466.887
|% 10,00
|
|AYES
|56,65
|2.689.082
|% 10,00
|
|BALAT
|15,97
|4.698.981
|% 9,99
|
|KSTUR
|348,00
|924.102
|% 9,99
|
|PEKGY
|3,33
|370.674.442
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|413.194.019
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.627.901.026
|% -9,97
|
|UZERB
|133,00
|3.288.203
|% -9,95
|
|UFUK
|70,20
|7.081.077
|% -9,94
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|THYAO
|135,60
|9.349.278.315
|% -2,16
|
|EREGL
|42,58
|7.460.621.747
|% 0,33
|
|SISE
|40,36
|5.366.292.499
|% 4,45
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|EKGYO
|7,24
|4.255.227.323
|% -0,41
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|ISCTR
|10,21
|2.617.526.962
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6343
|18,6383
|% 0,00
|
|Euro
|19,4924
|19,5153
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,5626
|22,6757
|% -0,28
|
|Frank
|19,7020
|19,8207
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9415
|4,9663
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|3,55
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.060
|1,00
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.131
|7.189
|21,00
|
|Yarım
|3.453
|3.514
|9,00
|
|Çeyrek
|1.732
|1.757
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,14
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,22
|13,23
|-0,09
|
|B. Petrol
|79,08
|79,08
|-3,60
|
Seans Raporu
18:05
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