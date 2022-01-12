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***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.01.2022 17:51
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yöneti Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TAHİR GÖKHAN YÜCE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 10.04.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi --- Evet 0 --- Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ALİ RIZA HASOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi --- Evet 0.708 Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi Hayır ---
MEHMET SOYARICI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 12.04.2019 İcrada Görevli Genel Müdür --- Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi Evet ---
MUSTAFA BİRESSELİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10.08.2020 İcrada Görevli Değil --- Birta Yapı İnş.Yapı Proje Turz.Ltd.Şti. Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
İHSAN MURAT ÖZVARDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 10.11.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Aeon Finansal Danışmanlık Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993193


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Yarım 2.580 2.647 18,30  
Çeyrek 1.294 1.324 9,16  
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Gümüş Gr. 10,12 10,13 0,02  
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