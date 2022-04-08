***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.04.2022 16:51
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 0,01 TRY 22313510.66 TRY 100,00 YOK İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018343
BIST
17:192.383
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 37,59
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
17:1914,7606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0236
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:1916,0310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0175
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
17:19922,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 7,59
|Açılış
|: 922,55
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,36
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:16
|GZNMI
|41,36
|28.469.937
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.067.181
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.783.929
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|6.069.674
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,67
|17.239.535
|% -6,60
|
|ULUSE
|158,20
|33.291.872
|% -5,83
|
|SAMAT
|6,97
|19.323.621
|% -4,26
|
|GARAN
|13,21
|4.843.995.363
|% 4,76
|
|ASELS
|28,00
|3.568.715.709
|% 7,28
|
|THYAO
|35,36
|2.905.586.086
|% -0,73
|
|AKBNK
|8,39
|1.693.364.430
|% 4,35
|
|KARSN
|5,92
|1.689.831.592
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,62
|1.257.273.844
|% 2,34
|
|GARAN
|13,21
|4.843.995.363
|% 4,76
|
|ODAS
|2,21
|779.708.734
|% 4,74
|
|YKBNK
|4,57
|1.597.601.598
|% 4,10
|
|KARSN
|5,92
|1.689.831.592
|% 3,68
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7555
|14,7621
|% 0,17
|
|Euro
|16,0193
|16,0311
|% -0,11
|
|Sterlin
|19,1281
|19,2240
|% -0,39
|
|Frank
|15,6944
|15,7889
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9231
|3,9428
|% 0,19
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|15,25
|
|Altın Gr.
|923
|923
|8,11
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,52
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31TIRE
Yüzde 9.17 oranında artışla 13.45 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 740, 293 adet işlem
-
17:30PAMEL
Yüzde 5.03 oranında artışla 106.50 lira fiyatla işlem gören hissede 207, 667 adet işlem
-
17:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 91 artarak (% 1.80 ) 2, 650
-
17:28XU100
Endeks 2, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 59 üstünde . İşlem hacmi 41, 312.00 milyon TL de
-
17:27ESCOM
Yüzde 5.68 oranında artışla 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 129, 777 adet işlem