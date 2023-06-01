***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 0,01 TRY 44627021.32 TRY 100,00 YOK İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALİ RIZA HASOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi --- Evet 0.000001 Bağımsız Üye Değil ---MUSTAFA BİRESSELİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10.08.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Birta Yapı İnş.Yapı Proje Turz.Ltd.Şti. Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıİHSAN MURAT ÖZVARDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 10.11.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Aeon Finansal Danışmanlık Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite BaşkanıYAŞAR KÜÇÜKÇALIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 07.07.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Küçükçalık Teksitl A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Lüks Kadife A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 26.37 Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiAHMET ALİ KÜÇÜKÇALIK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 26.05.2023 İcrada Görevli Değil Küçükçalık Tekstil A.Ş. Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155408BIST