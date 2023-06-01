***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.06.2023 18:11
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 0,01 TRY 44627021.32 TRY 100,00 YOK İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ RIZA HASOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi --- Evet 0.000001 Bağımsız Üye Değil ---
MUSTAFA BİRESSELİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10.08.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Birta Yapı İnş.Yapı Proje Turz.Ltd.Şti. Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
İHSAN MURAT ÖZVARDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 10.11.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Aeon Finansal Danışmanlık Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
YAŞAR KÜÇÜKÇALIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 07.07.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Küçükçalık Teksitl A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Lüks Kadife A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 26.37 Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
AHMET ALİ KÜÇÜKÇALIK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 26.05.2023 İcrada Görevli Değil Küçükçalık Tekstil A.Ş. Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155408
BIST