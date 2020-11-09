***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.11.2020 19:25
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2020
Karar Sayısı
18
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASISI KURULU'NUN SERİ:II 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREGİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) 30.09.2020 dönemine ilişkin mali tablo tarafımızca incelenmiştir.
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887340
BIST
18:051.232
En Yüksek
|Değişim
|: 3,32%
|| 39,58
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
18:058,0977
En Yüksek
|Değişim
|: -4,95%
|| -0,4216
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
18:059,5947
En Yüksek
|Değişim
|: -5,25%
|| -0,5317
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
18:05485,33
En Yüksek
|Değişim
|: -9,25%
|| -49,50
|Açılış
|: 485,33
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
483,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,51
|126.494.379
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.363.956
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|20.275.981
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|155.286.032
|% 10,00
|
|TAVHL
|15,95
|334.807.371
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,52
|518.564.428
|% -15,56
|
|EUYO
|8,46
|1.247.537
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,90
|364.501
|% -10,00
|
|TACTR
|9,54
|909.847
|% -10,00
|
|RTALB
|43,16
|277.810.490
|% -9,97
|
|GARAN
|7,48
|5.161.201.233
|% 7,16
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 2,33
|
|THYAO
|10,68
|1.747.757.744
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 6,01
|
|TUPRS
|82,30
|1.285.725.745
|% 6,40
|
|GARAN
|7,48
|5.161.201.233
|% 7,16
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 6,01
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,52
|518.564.428
|% -15,56
|
|KRDMD
|3,48
|988.065.470
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0884
|8,0938
|% -4,99
|
|Euro
|9,5666
|9,5999
|% -5,20
|
|Sterlin
|10,6097
|10,6629
|% -5,03
|
|Frank
|8,8304
|8,8836
|% -6,33
|
|Riyal
|2,1517
|2,1624
|% -4,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-89,77
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-48,60
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|-1,67
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,79
|
|B. Petrol
|42,56
|42,56
|3,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 73 artarak (% 3.59 ) 1, 349
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Endeks 1, 230 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 21 üstünde . İşlem hacmi 31, 855.00 milyon TL de
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17:50CLEBI
Yüzde 9.97 oranında artışla 82.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 136 adet işlem