***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.06.2020 tarihi 8 nolu Kararı Gereği31 Mart 2020 tarihli konsolide finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanmıştır. TMS Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır. Birlik Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") bağlı ortaklığıyla birlikte 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolarını 09 Haziran 2020 tarihinde KAP'ta açıklamıştır.Söz konusu konsolide finansal tablolar 31 Mart 2020 tarihi itibari ile hazırlanan konsolide Finansal Durum Tablosu'nun ("TTK 376 Bilançosu") temelini oluşturmaktadır.Anonim şirket yönetim kurulunun, şirket sermayesinin kaybedilmesi veya şirketin borca batık olması hallerine ilişkin görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesinde düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 2'inci ve 3'ncü fıkraları hükümleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve SPK'nın 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı çerçevesinde 31 Mart 2020 tarihli ara dönem finansal durum tabloları (bilanço) dikkate alınarak, şirketin borca batıklık durumunun incelenmesi için aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden iki ayrı bilançonun hazırlanmasına, çıkacak sonuçlara göre değerlendirme yapılmasına ve Yönetim Kurulumuzca konunun yapılacak 2019 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında gündeme alınmasına ve çıkacak sonuçlara göre kanunen alınması gereken önlemlerin alınmasının belirlenmesine ve iyileştirici önlemlerin pay sahipleri ile tam ve zamanında paylaşılmasına,İşbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesinetoplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850227BIST