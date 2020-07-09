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***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

09.07.2020 19:02
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***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

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Türkçe
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

31.03.2020 Tarihli TTK 376. Maddesi Kapsamındaki Bilanço ve Dipnotlar ekte yer almaktadır.
31.03.2020 Tarihli TTK 376. Madde kapsamında oluşan Şirket'in Özkaynağı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
SPK' nın 10 Nisan 2014 Tarih ve 11/352 sayılı ve 04 Ekim 2018 Tarih ve 49/1126 Sayılı Kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde ve TTK' nın 376. maddesinin 3. fıkrası gereğince hazırlanan 31 Mart 2020 tarihli finansal durum tablosundaki makul değerlere göre özkaynaklar ile aynı tarih itibarıyla SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan finansal durum tablosundaki kayıtlı değerlere göre özkaynak mutabakatı aşağıdadır:
TMS/TFRS ( SPK Mevzuatı) Çerçevesinde Hazırlanan  Finansal Durum Tablosu Özkaynak 
  (7.938.138) 

Maddi Olmayan Duran Varlıkların Makul Değer Farkı (Marka) 
  36.020.673 

TTK 376 Raporlanan Özkaynak 
  28.082.535 

Sonuç olarak, Grup varlıklarının yeniden değerlenmesi sonucunda oluşan pozitif fark nedeniyle Grup'umuz sermaye ve kanuni yedek akçelerinin toplamının yarısından fazlasının karşılıksız kalma durumu olmadığı tespit edildiğinden TTK'nın 376. maddesinde öngörülen tedbirlerin almasına gerek olmadığı görülmektedir. 
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
                
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858502


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Tam 2.655 2.670 -3,80  
Yarım 1.290 1.306 -1,90  
Çeyrek 645 654 -0,90  
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