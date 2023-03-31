Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

31.03.2023 18:12
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler


***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

            Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.03.2023 tarih ve 4 nolu kararı gereği
31 Aralık 2022 tarihli konsolide finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanmıştır. TMS Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır. Birlik Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") bağlı ortaklığıyla birlikte 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolarını 13 Mart 2023 tarihinde KAP' ta açıklamıştır.
Söz konusu konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2021 tarihi itibari ile hazırlanan konsolide Finansal Durum Tablosu'nun ("TTK 376 Bilançosu") temelini oluşturmaktadır.
Anonim şirket yönetim kurulunun, şirket sermayesinin kaybedilmesi veya şirketin borca batık olması hallerine ilişkin görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesinde düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 2'inci ve 3'ncü fıkraları hükümleri   ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve SPK'nın 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı  çerçevesinde  31 Aralık 2022 tarihli finansal durum tabloları (bilanço) dikkate alınarak, şirketin borca batıklık durumunun incelenmesi için aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden ayrı bir bilançonun hazırlanmasına, çıkacak sonuçlara göre değerlendirme yapılmasına ve Yönetim Kurulumuzca konunun yapılacak 2022 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında  gündeme  alınmasına ve çıkacak sonuçlara göre kanunen alınması gereken önlemlerin alınmasının belirlenmesine ve iyileştirici önlemlerin pay sahipleri ile tam ve zamanında paylaşılmasına,
İşbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine
toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130472


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:594.813
Değişim :  -1,70% |  -83,14
Açılış :  4.876  
Önceki Kapanış :  4.896  
En Yüksek
4.882 En Düşük
4.791
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERIM 10,69 64.061.153 % 9,98  
EKSUN 86,50 44.792.122 % 9,98  
OYLUM 3,64 43.102.479 % 9,97  
OYAYO 10,61 7.866.621 % 9,95  
ONCSM 175,80 91.880.480 % 9,94  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 19,1805 19,1862 % 0,10  
Euro 20,8479 20,8576 % -0,39  
Sterlin 23,6330 23,7516 % -0,19  
Frank 20,9057 21,0316 % 0,00  
Riyal 5,0966 5,1222 % 0,10  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.979 1.979 -1,52  
Altın Gr. 1.220 1.220 -0,63  
Cumhuriyet 8.241 8.366 84,00  
Tam 8.230 8.329 11,00  
Yarım 4.034 4.076 6,00  
Çeyrek 2.017 2.038 3,00  
Gümüş.Ons 24,14 24,16 0,23  
Gümüş Gr. 14,86 14,88 0,14  
B. Petrol 79,70 79,70 1,10  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru