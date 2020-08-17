***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 17.08.2020 tarih ve 14 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereğiDenetimden sorumlu Komite Başkanlığına Mustafa BİRESSELİOĞLU Üyeliğe Mesut BALTA'nınKurumsal Yönetim Komite Başkanlığına Mustafa BİRESSELİOĞLU Üyeliğe Tahir Gökhan YÜCE ve Serdar BAŞ'ınRiskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına Mesut BALTA Üyeliğe Tahir Gökhan YÜCE'ningetirilmelerine üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869452BIST