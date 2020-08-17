***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
17.08.2020 18:08
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.08.2020 tarih ve 14 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereği
Denetimden sorumlu Komite Başkanlığına Mustafa BİRESSELİOĞLU Üyeliğe Mesut BALTA'nın
Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığına Mustafa BİRESSELİOĞLU Üyeliğe Tahir Gökhan YÜCE ve Serdar BAŞ'ın
Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına Mesut BALTA Üyeliğe Tahir Gökhan YÜCE'nin
getirilmelerine üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869452
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|BURCE
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|KENT
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|774.768.917
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|KRDMD
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|EKGYO
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|% 0,00
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|KRDMD
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|772.424.967
|% 4,40
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|YKBNK
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|356.360.133
|% 1,45
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|PETKM
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|613.815.975
|% 6,37
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|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
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|18:05
|Alış
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|Dolar
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|7,3947
|% 0,51
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|Euro
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|% 0,77
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|Alış
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|36,95
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|Altın Gr.
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|470
|10,21
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|3.179
|6,00
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|Tam
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|3.200
|66,49
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|1.548
|32,16
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|16,09
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|27,44
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|6,51
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