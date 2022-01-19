***BRMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
19.01.2022 11:05
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/01/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRMEN.NSE (Yakın İzleme Pazarı), Alıcı Üye: IYF, Satıcı Üye: IYF (Fiyat: 1,94 TL, Miktar: 5.876.288 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995132
BIST
12:241.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,88
|Açılış
|: 1.979
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|Önceki Kapanış
|: 1.980
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2.005
En Düşük
1.962
12:2413,5920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0626
|Açılış
|: 13,5950
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|Önceki Kapanış
|: 13,5800
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13,6313
En Düşük
13,4653
12:2415,4296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1124
|Açılış
|: 15,4200
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|Önceki Kapanış
|: 15,4200
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15,4556
En Düşük
15,3043
12:24794,56
En Yüksek
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|: 0,65%
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|Açılış
|: 794,56
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|Önceki Kapanış
|: 789,47
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794,94
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler12:24
|UFUK
|24,22
|1.301.220
|% 9,99
|
|BASCM
|4,87
|79.060
|% 9,94
|
|EMNIS
|31,40
|640.717
|% 9,71
|
|TSGYO
|3,43
|33.722.983
|% 7,86
|
|KAPLM
|40,00
|16.233.429
|% 7,82
|
|PKENT
|296,20
|3.692.374
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,48
|4.419.878
|% -9,87
|
|QNBFL
|87,35
|357.786
|% -9,29
|
|KUTPO
|92,05
|92.393.475
|% -8,68
|
|THYAO
|27,10
|1.593.815.059
|% 0,82
|
|KRDMD
|12,04
|1.481.810.172
|% 1,60
|
|SISE
|13,99
|941.270.982
|% -1,34
|
|PETKM
|8,88
|934.913.293
|% 1,60
|
|GARAN
|11,81
|893.685.797
|% 2,52
|
|YKBNK
|3,97
|821.582.758
|% 4,20
|
|EKGYO
|2,43
|457.675.414
|% 2,10
|
|KRDMD
|12,04
|1.481.810.172
|% 1,60
|
|PETKM
|8,88
|934.913.293
|% 1,60
|
|TSKB
|1,55
|129.784.833
|% 1,97
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5807
|13,5920
|% 0,46
|
|Euro
|15,4172
|15,4296
|% 0,73
|
|Sterlin
|18,4534
|18,5459
|% 0,64
|
|Frank
|14,8015
|14,8907
|% 0,73
|
|Riyal
|3,6143
|3,6325
|% 0,49
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.816
|1.817
|2,79
|
|Altın Gr.
|794
|794
|4,62
|
|Cumhuriyet
|5.276
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|0,53
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|0,26
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|0,13
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,76
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,15
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|B. Petrol
|88,17
|88,17
|0,66
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