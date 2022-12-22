***BRMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.12.2022 10:02
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRMEN.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 30/12/2022) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089100
BIST
15:215.493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 64,12
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
15:2118,6734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
15:2119,8602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0448
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
15:211.090,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.090,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler15:19
|ULUFA
|9,46
|355.679.847
|% 10,00
|
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|BRKVY
|25,10
|1.976.675
|% 9,99
|
|PLTUR
|17,72
|18.185.416
|% 9,99
|
|UMPAS
|6,86
|2.521.160
|% 9,94
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|SUNTK
|61,45
|38.333.296
|% -4,51
|
|PAMEL
|233,30
|34.590.371
|% -3,63
|
|KLMSN
|25,80
|41.045.194
|% -3,23
|
|THYAO
|143,40
|4.532.023.488
|% 0,35
|
|EKGYO
|8,18
|3.709.794.052
|% 1,74
|
|ENKAI
|27,96
|3.449.939.338
|% 4,56
|
|VAKBN
|12,48
|2.639.189.561
|% 1,63
|
|AKBNK
|20,16
|2.557.990.911
|% 1,05
|
|EKGYO
|8,18
|3.709.794.052
|% 1,74
|
|VAKBN
|12,48
|2.639.189.561
|% 1,63
|
|ISCTR
|13,07
|2.515.885.650
|% 2,43
|
|SKBNK
|3,18
|574.179.319
|% 0,63
|
|YKBNK
|12,13
|2.015.830.770
|% 1,08
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6682
|18,6717
|% 0,06
|
|Euro
|19,8427
|19,8591
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,4474
|22,5599
|% -0,16
|
|Frank
|20,0639
|20,1848
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9502
|4,9750
|% 0,08
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|1,69
|
|Cumhuriyet
|7.303
|7.413
|-10,00
|
|Tam
|7.342
|7.391
|-6,00
|
|Yarım
|3.556
|3.613
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.806
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,78
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,12
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|1,36
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 7 artarak (% 1.27 ) 5, 936
-
15:34XU100
Endeks 5, 492 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 64, 977.00 milyon TL de
-
15:34GESAN
Yüzde 6.86 oranında artışla 275.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 884, 444 adet işlem
-
15:33PENGD
Yüzde 4.31 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 330, 748 adet işlem
-
15:32PLTUR
Yüzde 9.99 oranında artışla 17.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 669 adet işlem