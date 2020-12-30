***BRMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***BRMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [BRMEN]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBirlik Mensucat payları, 31/12/2020 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem göreceğinden, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.1 maddesi gereğince söz konusu tarihten itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen endekslerden çıkarılacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiBIRLIK MENSUCAT XUTUM 31/12/2020BIRLIK MENSUCAT XTUMY 31/12/2020BIRLIK MENSUCAT XKOBI 31/12/2020BIRLIK MENSUCAT XUSIN 31/12/2020BIRLIK MENSUCAT XTEKS 31/12/2020BIRLIK MENSUCAT XSKAY 31/12/2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895697BIST