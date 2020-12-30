***BRMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
30.12.2020 16:59
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [BRMEN]
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Birlik Mensucat payları, 31/12/2020 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem göreceğinden, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.1 maddesi gereğince söz konusu tarihten itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen endekslerden çıkarılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
BIRLIK MENSUCAT XUTUM 31/12/2020
BIRLIK MENSUCAT XTUMY 31/12/2020
BIRLIK MENSUCAT XKOBI 31/12/2020
BIRLIK MENSUCAT XUSIN 31/12/2020
BIRLIK MENSUCAT XTEKS 31/12/2020
BIRLIK MENSUCAT XSKAY 31/12/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895697
BIST
16:551.474
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 14,53
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
16:557,3649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0305
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
16:559,0482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0105
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
16:55445,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,93
|Açılış
|: 445,82
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler16:55
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|TGSAS
|11,56
|114.566.547
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|134.556.048
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|23.572.083
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.702.475
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,00
|16.453.238
|% -8,09
|
|OSMEN
|31,00
|3.481.148
|% -7,41
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|BURVA
|50,00
|6.714.800
|% -5,48
|
|IDEAS
|13,38
|4.174.838
|% -5,11
|
|GUBRF
|83,65
|2.967.276.815
|% 9,42
|
|ASELS
|18,41
|2.224.641.129
|% 2,85
|
|GARAN
|10,24
|1.530.045.595
|% 2,20
|
|KOZAL
|97,45
|1.529.377.932
|% 2,31
|
|HALKB
|5,63
|1.381.909.709
|% 3,87
|
|EKGYO
|2,16
|685.895.864
|% 0,00
|
|HALKB
|5,63
|1.381.909.709
|% 3,87
|
|VAKBN
|4,74
|1.114.580.780
|% 1,94
|
|ODAS
|3,99
|870.603.668
|% 3,64
|
|KRDMD
|5,83
|1.131.566.525
|% 3,19
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3630
|7,3649
|% -0,41
|
|Euro
|9,0414
|9,0482
|% -0,12
|
|Sterlin
|9,9886
|10,0387
|% 0,38
|
|Frank
|8,3075
|8,3575
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9567
|1,9665
|% -0,39
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|4,99
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|2.957
|3.002
|12,00
|
|Tam
|2.945
|3.019
|14,18
|
|Yarım
|1.423
|1.461
|6,86
|
|Çeyrek
|714
|730
|3,43
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,37
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,44
|51,44
|0,21
|
Seans Raporu
16:55
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-
17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 22 artarak (% 1.31 ) 1, 636
-
17:06XU100
Endeks 1, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 30, 130.00 milyon TL de
-
17:05AVISA
Yüzde 7.08 oranında artışla 18.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 249, 175 adet işlem
-
17:01XU100
Endeks 1, 473 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 29, 912.00 milyon TL de
-
16:58UTPYA
Yüzde 9.96 oranında artışla 36.42 lira fiyatla işlem gören hissede 472, 817 adet işlem