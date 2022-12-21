***BRMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
21.12.2022 16:46
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BRMEN
22.12.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
BIRLIK MENSUCAT BRMEN 100,00000 1,00 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088988
BIST
16:585.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 36,12
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.413
16:5818,6709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
16:5819,8329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0236
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7871
16:581.090,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,63
|Açılış
|: 1.090,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler16:58
|EGEEN
|5.342,20
|643.223.085
|% 10,00
|
|ETILR
|14,08
|53.443.078
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.487.865
|% 9,99
|
|CASA
|190,40
|4.546.942
|% 9,99
|
|ALFAS
|321,80
|256.758.307
|% 9,98
|
|ARASE
|203,40
|209.627.684
|% -10,00
|
|RHEAG
|4,08
|12.131.329
|% -9,33
|
|ITTFH
|3,78
|191.577.828
|% -7,80
|
|RYSAS
|23,14
|68.974.619
|% -7,44
|
|MAKTK
|6,43
|129.357.403
|% -6,95
|
|KRDMD
|19,02
|6.936.632.160
|% 4,45
|
|THYAO
|144,20
|5.878.784.770
|% -1,17
|
|AKBNK
|19,95
|5.070.449.698
|% -0,25
|
|EREGL
|42,20
|4.861.199.096
|% 0,62
|
|ASELS
|59,45
|4.779.178.859
|% -2,54
|
|EKGYO
|7,98
|3.482.757.045
|% -2,56
|
|KRDMD
|19,02
|6.936.632.160
|% 4,45
|
|VAKBN
|12,31
|4.479.265.714
|% -2,99
|
|ISCTR
|12,85
|4.519.346.143
|% -0,85
|
|YKBNK
|12,15
|3.930.405.026
|% -0,82
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6635
|18,6709
|% 0,10
|
|Euro
|19,8247
|19,8329
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,5843
|22,6976
|% -0,24
|
|Frank
|20,0973
|20,2183
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9487
|4,9735
|% 0,09
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,03
|
|Altın Gr.
|1.091
|1.091
|1,18
|
|Cumhuriyet
|7.316
|7.422
|50,00
|
|Tam
|7.359
|7.407
|10,00
|
|Yarım
|3.564
|3.621
|5,00
|
|Çeyrek
|1.787
|1.810
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,57
|81,57
|1,58
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:12BERA
Yüzde 9.10 oranında artışla 32.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 819, 941 adet işlem
-
17:11PEGYO
Yüzde 4.16 oranında artışla 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 511, 440 adet işlem
-
17:10MGROS
Yüzde 4.60 oranında artışla 147.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 955 adet işlem
-
17:09CEMAS
Yüzde 5.13 oranında artışla 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 910, 366 adet işlem
-
17:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, AKSEN