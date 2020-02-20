BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,49
|155.161.567
|% 17,51
|HATEK
|9,50
|26.349.930
|% 10,98
|SNGYO
|1,32
|3.014.378
|% 10,00
|LOGO
|72,40
|57.426.576
|% 6,63
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8151
|7,8543
|% -0,31
|Frank
|6,1757
|6,2129
|% 0,25
|Riyal
|1,6199
|1,6280
|% 0,15
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.617
|1.617
|4,21
|Altın Gr.
|316
|316
|0,56
|Cumhuriyet
|2.088
|2.120
|10,00
|Tam
|2.084
|2.136
|16,35
|Yarım
|1.007
|1.033
|7,91
|Çeyrek
|505
|517
|3,95
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,38
|-0,10
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|-0,03
|B. Petrol
|59,09
|59,09
|-0,03
Seans Raporu
- 15:09SRVGY Yüzde -5.97 oranında düşüşle 11.98 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 511 adet işlem
- 15:08BTCIM Yüzde -6.22 oranında düşüşle 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 196, 505 adet işlem
- 15:07AKGUV Yüzde -5.99 oranında düşüşle 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 731, 968 adet işlem
- 15:06BRKSN Yüzde -7.10 oranında düşüşle 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 572, 414 adet işlem
- 15:05XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2347, 97 kaybederek (% -1.65 ) 140, 380