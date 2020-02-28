***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 14:32
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRMEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822737
BIST
15:05106.293
En Yüksek
|Değişim
|: -3,74%
|| -4.125,35
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
15:056,2212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,2160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
15:056,8430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0213
|Açılış
|: 6,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
15:05325,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,46
|Açılış
|: 325,76
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|27,00
|13.967.255
|% 16,71
|
|OYAYO
|3,79
|26.152.924
|% 12,13
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|NIBAS
|7,00
|27.133
|% 7,69
|
|VERUS
|19,64
|3.375.018
|% -10,48
|
|BUCIM
|3,44
|1.321.295
|% -10,42
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|AVGYO
|1,54
|42.052.808
|% -9,94
|
|THYAO
|11,84
|1.206.102.732
|% -2,55
|
|ASELS
|27,94
|849.946.306
|% -0,14
|
|GARAN
|9,65
|387.866.928
|% -5,30
|
|ODAS
|1,98
|217.057.609
|% -2,94
|
|YKBNK
|2,35
|217.034.612
|% -4,08
|
|EKGYO
|1,39
|165.251.018
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,23
|141.055.940
|% -4,65
|
|ODAS
|1,98
|217.057.609
|% -2,94
|
|THYAO
|11,84
|1.206.102.732
|% -2,55
|
|YKBNK
|2,35
|217.034.612
|% -4,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9847
|8,0247
|% 0,18
|
|Frank
|6,4128
|6,4514
|% 0,64
|
|Riyal
|1,6527
|1,6610
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.627
|1.627
|-10,07
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.160
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.204
|-15,25
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,37
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,69
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,19
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,58
|50,58
|-1,15
|
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