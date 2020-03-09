***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 16:21
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRMEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825489
BIST
16:10104.353
En Yüksek
|Değişim
|: -4,79%
|| -5.247,09
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.046
16:106,1154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0278
|Açılış
|: 6,1080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
16:107,0122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,1279
|Açılış
|: 6,9740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
16:10329,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,01
|Açılış
|: 329,73
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,05
|66.289.385
|% 14,41
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|23,88
|10.402.133
|% 7,09
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|OYAYO
|6,61
|6.587.696
|% -14,93
|
|AYCES
|8,50
|1.325.934
|% -14,83
|
|TGSAS
|4,61
|2.297.134
|% -14,79
|
|ARSAN
|4,25
|14.787.559
|% -14,66
|
|VAKKO
|5,17
|49.150.875
|% -14,26
|
|THYAO
|10,72
|714.357.899
|% -3,77
|
|ASELS
|28,22
|492.227.990
|% -5,43
|
|GARAN
|9,48
|271.779.974
|% -5,48
|
|TUPRS
|93,15
|205.618.540
|% -1,69
|
|YKBNK
|2,31
|193.748.807
|% -4,94
|
|IHLGM
|1,27
|127.029.176
|% -2,31
|
|YKBNK
|2,31
|193.748.807
|% -4,94
|
|ODAS
|1,92
|143.076.390
|% -7,25
|
|KARSN
|1,75
|119.823.789
|% -5,41
|
|THYAO
|10,72
|714.357.899
|% -3,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9772
|8,0172
|% 0,85
|
|Frank
|6,5677
|6,6073
|% 1,70
|
|Riyal
|1,6211
|1,6292
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|9,59
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,15
|
|Cumhuriyet
|2.180
|2.213
|12,00
|
|Tam
|2.174
|2.228
|18,33
|
|Yarım
|1.051
|1.078
|8,87
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,43
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,94
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,09
|
|B. Petrol
|35,23
|35,23
|-10,04
|